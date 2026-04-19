Tres cabinas telefónicas inglesas llegan este domingo a la Plaza Mayor para escuchar poemas y textos

Un encuentro de literatura y poesía llegará este domingo a la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, en horario de 11:00 a 14:00 horas, a través de tres cabinas telefónicas inglesas en las que experimentar "un viaje sensorial inesperado" con poemas y textos.

Esta iniciativa de la entidad Proyecto Cultura, permitirá descolgar el auricular de la cabina y encontrarse con poemas y textos de grandes autores de la literatura universal como Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado, Emily Dickinson, Miguel Hernández o William Shakespeare, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

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Esta propuesta para todos los públicos transforma uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un lugar de escucha, curiosidad y descubrimiento, acercando los clásicos de forma cercana, sensorial y contemporánea y convirtiendo un paseo por la Plaza Mayor en "un viaje literario inesperado".