CULTURA
Tres cabinas telefónicas inglesas llegan este domingo a la Plaza Mayor para escuchar poemas y textos
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz llevará la literatura y la poesía a la Plaza Mayor con cabinas telefónicas inglesas que ofrecerán poemas de autores como Lorca o Shakespeare
Un encuentro de literatura y poesía llegará este domingo a la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, en horario de 11:00 a 14:00 horas, a través de tres cabinas telefónicas inglesas en las que experimentar "un viaje sensorial inesperado" con poemas y textos.
Esta iniciativa de la entidad Proyecto Cultura, permitirá descolgar el auricular de la cabina y encontrarse con poemas y textos de grandes autores de la literatura universal como Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado, Emily Dickinson, Miguel Hernández o William Shakespeare, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Esta propuesta para todos los públicos transforma uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un lugar de escucha, curiosidad y descubrimiento, acercando los clásicos de forma cercana, sensorial y contemporánea y convirtiendo un paseo por la Plaza Mayor en "un viaje literario inesperado".
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