Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El LanguiDiáspora venezolanaCarrera contra el cáncerApagón en VallecasLos GabrielesNostalgia ochenteraNuevo Teatro AlcaláCopa del Rey
instagramlinkedin

CULTURA

Tres cabinas telefónicas inglesas llegan este domingo a la Plaza Mayor para escuchar poemas y textos

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz llevará la literatura y la poesía a la Plaza Mayor con cabinas telefónicas inglesas que ofrecerán poemas de autores como Lorca o Shakespeare

Cabinas telefónicas inglesas en las que experimentar un viaje sensorial inesperado

Cabinas telefónicas inglesas en las que experimentar un viaje sensorial inesperado / AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

Gloria Barrios

Madrid

Un encuentro de literatura y poesía llegará este domingo a la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, en horario de 11:00 a 14:00 horas, a través de tres cabinas telefónicas inglesas en las que experimentar "un viaje sensorial inesperado" con poemas y textos.

Esta iniciativa de la entidad Proyecto Cultura, permitirá descolgar el auricular de la cabina y encontrarse con poemas y textos de grandes autores de la literatura universal como Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado, Emily Dickinson, Miguel Hernández o William Shakespeare, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Noticias relacionadas

Esta propuesta para todos los públicos transforma uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un lugar de escucha, curiosidad y descubrimiento, acercando los clásicos de forma cercana, sensorial y contemporánea y convirtiendo un paseo por la Plaza Mayor en "un viaje literario inesperado".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT avisa a los madrileños: este es el nuevo radar que cambia de sitio en segundos y puede poner hasta 20 multas por minuto
  2. El auténtico pastel de nata en pleno centro de Madrid: se esperan colas kilométricas por este dulce tradicional portugués
  3. La única discoteca madrileña elegida entre las diez mejores del mundo: más de 65.000 metros cuadrados y siete salas para vivir el ocio nocturno
  4. Cercanías al límite: una plataforma ciudadana se planta ante el deterioro de la red madrileña y pide a los ayuntamientos que presionen al Gobierno
  5. Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves
  6. Restablecida la circulación en la línea 6 de Metro Madrid tras casi cinco horas de interrupción por el refuerzo del techo en Carpetana
  7. Alcalá de Henares se transforma en la Roma Antigua con Complutum Renacida 2026: gladiadores, recreaciones históricas y mucho más
  8. La final de Copa del Rey, en directo: aficionados del Atlético de Madrid y la Real comienzan a llegar a Sevilla

Albin Kurti, primer ministro de Kosovo: “España debería haber reconocido a Kosovo hace mucho, pero aún está a tiempo”

Albin Kurti, primer ministro de Kosovo: “España debería haber reconocido a Kosovo hace mucho, pero aún está a tiempo”

Enrique Ávila, director del Centro de Referencia de IA del EMAD: "La inteligencia artificial en defensa solo es comparable con la invención del poder nuclear"

Enrique Ávila, director del Centro de Referencia de IA del EMAD: "La inteligencia artificial en defensa solo es comparable con la invención del poder nuclear"

Las gradas de Las Cruces se quedan sin la bandera pintada de la República cuando se cumplen 95 años de su proclamación

Las gradas de Las Cruces se quedan sin la bandera pintada de la República cuando se cumplen 95 años de su proclamación

La Semana de la Salud de Torrejón arranca este domingo con un Paseo Saludable en el Parque Europa

La Semana de la Salud de Torrejón arranca este domingo con un Paseo Saludable en el Parque Europa

Calzado barefoot: qué es, beneficios y para quién se recomienda esta tendencia en zapatillas

Calzado barefoot: qué es, beneficios y para quién se recomienda esta tendencia en zapatillas

Feijóo clausura este domingo en Córdoba la Intermunicipal del PP de Andalucía

Feijóo clausura este domingo en Córdoba la Intermunicipal del PP de Andalucía

Madrid recorre cuatro colegios históricos de 1936 para reivindicar la educación pública en su 90 aniversario

Madrid recorre cuatro colegios históricos de 1936 para reivindicar la educación pública en su 90 aniversario

Olvido selectivo o falsos recuerdos: así influye la (mala) memoria en causas complejas como la dana

Olvido selectivo o falsos recuerdos: así influye la (mala) memoria en causas complejas como la dana