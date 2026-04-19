Madrid recorre cuatro colegios históricos de 1936 para reivindicar la educación pública en su 90 aniversario

Madrid acogerá este domingo una ruta histórica por cuatro grupos escolares inaugurados en abril de 1936, una iniciativa que busca poner en valor el impulso a la educación pública y laica en la ciudad coincidiendo con el 90 aniversario de su apertura.

La actividad, organizada por la Plataforma Calles Dignas - Justa Freire, se desarrollará entre las 10:00 y las 13:00 horas y arrancará en el intercambiador de transportes de Príncipe Pío, según ha informado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

El itinerario incluye cuatro centros educativos que continúan en funcionamiento, dos de los cuales conservan sus edificios originales. La iniciativa pretende destacar el esfuerzo realizado durante la II República para responder a la creciente demanda educativa en la capital.

La primera parada tendrá lugar a las 10:20 horas en el Grupo Escolar Fernández Moratín, situado en el parque de la Bombilla, en la avenida de Valladolid. Posteriormente, a las 11:00 horas, los participantes se trasladarán hasta la estación de Metro Batán, desde donde, a las 11:20 horas, visitarán el Grupo Escolar Pedro Atienza, actual sede del Colegio Divino Maestro, en la calle Dante.

El recorrido continuará a las 12:15 horas con una parada en el Grupo Escolar Lope de Vega, ubicado en la plaza Pintor Lucas, en el distrito de Usera —actual CEIP Jorge Manrique—, y concluirá a las 13:00 horas en el Grupo Escolar López Rumayor, hoy CEIP Palacio Valdés, en el paseo del Prado.

La ruta combinará tramos a pie con desplazamientos en transporte público e incorporará recreaciones históricas, con la participación de personajes que representarán a figuras vinculadas a la educación republicana, como docentes, directores, vecinas, sindicalistas, políticos, pedagogos y arquitectos.

Además, la actividad contará con intervenciones de asociaciones vecinales y finalizará con una actuación musical de La Solfónica.

Noticias relacionadas

Desde la plataforma organizadora han subrayado que esta iniciativa también pretende impulsar la revisión del callejero y de las denominaciones de edificios públicos en Madrid, que, según señalan, "todavía mantiene denominaciones que ensalzan a la dictadura franquista, como es el caso del general Millán Astray".