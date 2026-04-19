Juan Valderrama y Clara Montes inauguran la programación madrileña en la Feria de San Marcos de México

La Comunidad de Madrid participa como región invitada en la 198ª edición de la Feria Nacional de San Marcos de Aguascalientes, en México, considerada la más importante y una de las más antiguas del país. El certamen reúne más de 3.000 actividades gratuitas, entre ellas conciertos internacionales, exposiciones ganaderas y propuestas culturales, y atrae cada año a millones de visitantes.

La programación madrileña se abre este domingo con un recital de Juan Valderrama y Clara Montes en el Foro del Lago a las 20:00 horas. Ambos artistas interpretarán temas clásicos y propios en homenaje a la tradición andaluza y flamenca, en un recorrido musical por la memoria del sur de España.

Archivo - El Oso y el Madroño en primer plano, con la Puerta del Sol detrás. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

La presencia de la Comunidad de Madrid en esta cita cultural incluye además la actuación del grupo de indie/pop La Paloma, originario del barrio madrileño de Tetuán. La banda, formada por Nico Yubero, Lucas Sierra, Rubén Almonacid y Juan Rojo, ofrecerá también un concierto en el Foro del Lago. El grupo es conocido por un sonido guitarrero y enérgico.

El Teatro Morelos acogerá, por su parte, LA REVOLUCIÓN… de las flores, un espectáculo producido por el Centro Coreográfico Canal-Teatros del Canal que combina danza española y contemporánea. A través del movimiento, el teatro y la música en directo, la propuesta explora la tensión entre realidad y fantasía y plantea qué ocurriría si la naturaleza tomara el control.

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La programación madrileña se completa con la actuación de los bailaores David Coria y María Morales en el Sótano Stallworth. Ambos artistas están vinculados al Corral de la Morería, definido como el tablao más famoso y antiguo del mundo. Coria está considerado una de las figuras más destacadas de la vanguardia del arte jondo y fue coreógrafo del Ballet Flamenco de Andalucía.