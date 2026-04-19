CULTURA
Juan Valderrama y Clara Montes inauguran la programación madrileña en la Feria de San Marcos de México
La región participa como invitada en la 198ª edición de uno de los grandes eventos culturales del país con conciertos de Juan Valderrama, Clara Montes y La Paloma, además de dos propuestas de danza y flamenco
La Comunidad de Madrid participa como región invitada en la 198ª edición de la Feria Nacional de San Marcos de Aguascalientes, en México, considerada la más importante y una de las más antiguas del país. El certamen reúne más de 3.000 actividades gratuitas, entre ellas conciertos internacionales, exposiciones ganaderas y propuestas culturales, y atrae cada año a millones de visitantes.
La programación madrileña se abre este domingo con un recital de Juan Valderrama y Clara Montes en el Foro del Lago a las 20:00 horas. Ambos artistas interpretarán temas clásicos y propios en homenaje a la tradición andaluza y flamenca, en un recorrido musical por la memoria del sur de España.
La presencia de la Comunidad de Madrid en esta cita cultural incluye además la actuación del grupo de indie/pop La Paloma, originario del barrio madrileño de Tetuán. La banda, formada por Nico Yubero, Lucas Sierra, Rubén Almonacid y Juan Rojo, ofrecerá también un concierto en el Foro del Lago. El grupo es conocido por un sonido guitarrero y enérgico.
El Teatro Morelos acogerá, por su parte, LA REVOLUCIÓN… de las flores, un espectáculo producido por el Centro Coreográfico Canal-Teatros del Canal que combina danza española y contemporánea. A través del movimiento, el teatro y la música en directo, la propuesta explora la tensión entre realidad y fantasía y plantea qué ocurriría si la naturaleza tomara el control.
La programación madrileña se completa con la actuación de los bailaores David Coria y María Morales en el Sótano Stallworth. Ambos artistas están vinculados al Corral de la Morería, definido como el tablao más famoso y antiguo del mundo. Coria está considerado una de las figuras más destacadas de la vanguardia del arte jondo y fue coreógrafo del Ballet Flamenco de Andalucía.
- La DGT avisa a los madrileños: este es el nuevo radar que cambia de sitio en segundos y puede poner hasta 20 multas por minuto
- El auténtico pastel de nata en pleno centro de Madrid: se esperan colas kilométricas por este dulce tradicional portugués
- La única discoteca madrileña elegida entre las diez mejores del mundo: más de 65.000 metros cuadrados y siete salas para vivir el ocio nocturno
- Cercanías al límite: una plataforma ciudadana se planta ante el deterioro de la red madrileña y pide a los ayuntamientos que presionen al Gobierno
- Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves
- Restablecida la circulación en la línea 6 de Metro Madrid tras casi cinco horas de interrupción por el refuerzo del techo en Carpetana
- Alcalá de Henares se transforma en la Roma Antigua con Complutum Renacida 2026: gladiadores, recreaciones históricas y mucho más
- La final de Copa del Rey, en directo: aficionados del Atlético de Madrid y la Real comienzan a llegar a Sevilla