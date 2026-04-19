Madrid eleva un 14 % la inversión en su Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual

La Comunidad de Madrid incrementará un 14 % la inversión destinada a uno de sus Centros de Crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual. El Gobierno regional dedicará 2,3 millones de euros a este recurso público, que ofrece atención psicológica, social y jurídica de manera ininterrumpida.

El servicio está dirigido a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido agresión, acoso o cualquier otra forma de violencia sexual en algún momento de su vida, con independencia de que hayan presentado o no denuncia.

Atención individualizada y asesoramiento legal

El centro cuenta con un equipo formado por 21 profesionales, entre ellos psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Su labor incluye la elaboración de un plan de atención individualizado para cada usuaria.

Entre los servicios que presta figuran el apoyo psicológico y social, el asesoramiento jurídico para la interposición de denuncias y la asistencia letrada. Cuando la denuncia se formaliza, también se facilita servicio gratuito de procurador.

Además de la atención presencial, este recurso mantiene una línea telefónica permanente y gratuita, el 900 599 316, a través de la que también ofrece orientación y acompañamiento.

Más de 3.800 mujeres atendidas desde 2023

Desde su puesta en marcha en 2023, el centro ha ayudado a 3.881 mujeres. De ese total, 1.047 fueron atendidas directamente en el recurso y 2.834 recibieron asistencia a través del teléfono gratuito.

A ello se suma la orientación prestada a 423 familiares o personas de apoyo, también a través del canal de atención permanente.

Red de recursos para víctimas de violencia

La red pública de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de violencia incluye centros de emergencia, centros de acogida, pisos tutelados y plazas residenciales para víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como recursos específicos para jóvenes y para reclusas y exreclusas.

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El Ejecutivo autonómico dispone además de otro Centro de Crisis 24 horas con plazas residenciales y de dos dispositivos especializados: uno orientado a mujeres que quieren abandonar la prostitución y otro destinado a jóvenes víctimas de violencia con discapacidad intelectual.