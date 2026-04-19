Con un canon mínimo de 7.447 euros, Madrid busca adjudicatario para el cine de verano de La Bombilla

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el proceso para adjudicar la organización, montaje, gestión, explotación, conservación y desmontaje del cine de verano al aire libre del Parque de la Bombilla. La convocatoria, impulsada por la Junta de Moncloa-Aravaca que dirige Borja Fanjul, se realizará en régimen de concurrencia pública.

La concesión tendrá vigencia desde su notificación hasta el 15 de mayo de 2027. El pliego establece un canon mínimo anual de 7.447 euros, además de exigir a los adjudicatarios una garantía económica de 76.260 euros para optar al contrato.

Según recoge la resolución, la gestión del espacio se regirá por cláusulas de comercio justo, en línea con los criterios municipales para este tipo de concesiones.

El cine de verano de La Bombilla, conocido como Fescinal, es uno de los eventos culturales más emblemáticos del estío madrileño. En 2026 cumplirá 42 años de trayectoria, consolidado como una cita habitual para los aficionados al cine al aire libre.

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A lo largo de su historia, el festival ha pasado por distintos emplazamientos en la ciudad, como el parque del Retiro, el entorno del Templo de Debod o la plaza de toros de Las Ventas, hasta establecerse definitivamente en el Parque de la Bombilla.