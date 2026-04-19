SUBVENCIÓN
Madrid abre ayudas de hasta 1.500 euros para universitarios y alumnos de Enseñanzas Artísticas superiores con discapacidad
La convocatoria, dotada con 300.000 euros, beneficiará a más de 350 estudiantes y el plazo para solicitarla permanece abierto hasta el 5 de mayo
La Comunidad de Madrid ha abierto una convocatoria de ayudas de hasta 1.500 euros para estudiantes con discapacidad matriculados este curso en la universidad o en Enseñanzas Artísticas superiores. El programa, publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), cuenta con una dotación de 300.000 euros y permitirá beneficiar a más de 350 alumnos.
El plazo para solicitar estas subvenciones estará abierto hasta el próximo 5 de mayo. Con esta iniciativa, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades busca respaldar la formación de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y reforzar su integración social, especialmente en la etapa de estudios superiores.
Las ayudas están dirigidas a estudiantes matriculados en títulos oficiales de Grado o Máster, así como en Enseñanzas Artísticas superiores. Para optar a ellas será necesario acreditar un grado de discapacidad legalmente reconocido igual o superior al 33 %.
La cuantía se fijará en función del porcentaje de discapacidad reconocido y oscilará entre 330 y 1.500 euros por alumno.
Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial, por correo postal o por vía telemática. La Comunidad de Madrid ha habilitado un enlace con toda la información sobre el procedimiento. Además, el Centro de Información y Asesoramiento Universitario (CIAU) resuelve dudas a través del teléfono 917200206 y del correo electrónico información.universitaria@madrid.org.
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