Madrid abre ayudas de hasta 1.500 euros para universitarios y alumnos de Enseñanzas Artísticas superiores con discapacidad

La Comunidad de Madrid ha abierto una convocatoria de ayudas de hasta 1.500 euros para estudiantes con discapacidad matriculados este curso en la universidad o en Enseñanzas Artísticas superiores. El programa, publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), cuenta con una dotación de 300.000 euros y permitirá beneficiar a más de 350 alumnos.

El plazo para solicitar estas subvenciones estará abierto hasta el próximo 5 de mayo. Con esta iniciativa, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades busca respaldar la formación de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y reforzar su integración social, especialmente en la etapa de estudios superiores.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes matriculados en títulos oficiales de Grado o Máster, así como en Enseñanzas Artísticas superiores. Para optar a ellas será necesario acreditar un grado de discapacidad legalmente reconocido igual o superior al 33 %.

La cuantía se fijará en función del porcentaje de discapacidad reconocido y oscilará entre 330 y 1.500 euros por alumno.

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Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial, por correo postal o por vía telemática. La Comunidad de Madrid ha habilitado un enlace con toda la información sobre el procedimiento. Además, el Centro de Información y Asesoramiento Universitario (CIAU) resuelve dudas a través del teléfono 917200206 y del correo electrónico información.universitaria@madrid.org.