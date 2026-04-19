POLÉMICA
Las gradas de Las Cruces se quedan sin la bandera pintada de la República cuando se cumplen 95 años de su proclamación
La retirada de la bandera republicana en el parque de Las Cruces, en Madrid, responde a una proposición de Vox aprobada en el Pleno de Latina, que buscaba la restauración de las gradas
EP
El graderío del parque de Las Cruces (Carabanchel), frente al estanque, luce sin la bandera pintada de la II República en la semana en la que precisamente se conmemoraban los 95 años de su proclamación, el 14 de abril de 1931.
El pintado y borrado de los colores republicanos en las gradas es una constante en este pulmón verde de la ciudad que conecta los distritos de Carabanchel y Latina.
Ya hace un año, a días de conmemorarse el aniversario de la proclamación de la II República, Vox lograba en el Pleno de Latina sacar adelante una proposición para eliminar la bandera pintada. Instaban a "la restauración de las gradas del parque de las Cruces retirando la bandera republicana pintada de forma ilegal y pintándolas de un color uniforme y neutro que respete la estética del entorno".
En su día la bandera republicana se pintó en las graderías sin permiso y, como aseguraban colectivos ciudadanos en redes sociales, "se volverá a repetir". Así ha sido porque la tricolor ha vuelto a 'ondear' en el parque de Las Cruces, como también ha vuelto el borrado por parte del Ayuntamiento.
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