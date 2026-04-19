Cortes de tráfico este domingo en Madrid por la carrera contra el cáncer: calles afectadas y líneas de EMT con desvíos

Madrid registra este domingo importantes afecciones al tráfico con motivo de la XIII edición de la carrera ‘Madrid en marcha contra el cáncer’, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La prueba obligará a realizar cortes en varias calles de los distritos de Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí, además de provocar desvíos en más de una veintena de líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

La cita deportiva solidaria se desarrollará entre las 09:00 y las 12:20 horas y contará con una previsión de hasta 25.000 participantes, según el Ayuntamiento de Madrid. Para garantizar la seguridad, se desplegará un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, junto a un plan específico para facilitar los desplazamientos.

La salida estará situada en el paseo de la Castellana y la meta, en el paseo de Recoletos, en el entorno de la plaza de Colón. El recorrido principal será de 10 kilómetros, dirigido a corredores, y también habrá una modalidad de 4,5 kilómetros abierta tanto a corredores como a personas que quieran completar el trayecto caminando.

Horario de los cortes de tráfico en Madrid

Las restricciones de circulación comenzarán a las 08:45 horas. Entre esa hora y las 10:45 horas, aproximadamente, estarán previstos cortes en los viales que forman parte de los recorridos y en calles aledañas. Los tramos afectados serán el paseo de la Castellana, entre Plaza de Castilla y el paseo de Recoletos, así como Plaza de Castilla, plaza de Cuzco, plaza del Doctor Marañón, glorieta de Emilio Castelar, plaza de Colón y paseo de Recoletos.

Entre las 10:45 y las 12:20 horas, los cortes continuarán en el paseo de la Castellana, en este caso entre Raimundo Fernández Villaverde y el paseo de Recoletos, además de la plaza del Doctor Marañón, la glorieta de Emilio Castelar, la plaza de Colón y el paseo de Recoletos.

Por último, desde las 12:20 y hasta las 13:30 horas, se mantendrán restricciones en el tramo del paseo de la Castellana comprendido entre Marqués de Villamagna y la calle Ayala. A ello se suman los cortes en el entorno de la plaza de Colón por labores de montaje y desmontaje desde primera hora de la mañana y hasta las 13:30 horas.

Líneas de EMT afectadas por la carrera

Las afecciones al tráfico tendrán también impacto en el transporte público en superficie. En total, 27 líneas de EMT sufrirán modificaciones en sus itinerarios habituales: 5, 7, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 37, 40, 43, 45, 53, 61, C1, C2, 120, 126, 147, 150, C03, N1, N22, N23, N24, N25 y N26.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público. En caso de que sea imprescindible recurrir al vehículo privado, aconseja emplear la M-30 y la M-40 para los desplazamientos de largo recorrido.

Cómo llegar al evento en transporte público

Para acudir a la carrera, los asistentes disponen de varias opciones de transporte público en las inmediaciones de la salida y la meta. Las estaciones de Metro más próximas son Colón (línea 4), Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10) y Banco de España (línea 2). También se encuentra cerca la estación de Cercanías Renfe de Recoletos, con servicio de las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.

Además, en la zona operan las líneas de EMT 001, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03 y E1.

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La carrera tiene como objetivo recaudar fondos para ampliar los recursos contra el cáncer y dar visibilidad a las necesidades de las personas con esta enfermedad y de sus familiares, además de lanzar un mensaje de apoyo y acompañamiento.