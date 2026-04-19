La Comunidad de Madrid levantará 58 viviendas sociales en Guadarrama con una inversión de 14,2 millones

La Comunidad de Madrid construirá 58 viviendas públicas en Guadarrama con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a familias vulnerables y reforzar los recursos de la Agencia de Vivienda Social (AVS). El Consejo de Gobierno ha autorizado en su última reunión el procedimiento de licitación de esta actuación, dotada con una inversión de 14,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Con este proyecto, el Ejecutivo autonómico avanza en su objetivo de ampliar en 2.100 pisos el patrimonio gestionado por la AVS. Cuando se resuelva la adjudicación y comiencen las obras, Guadarrama se incorporará a Majadahonda, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y Madrid capital, los municipios donde ya se están construyendo cerca de 1.200 inmuebles.

La nueva promoción se levantará en la calle Vereda del Colmenar, en Guadarrama, y contará con 58 viviendas distribuidas en 34 pisos de tres dormitorios y 24 de dos dormitorios. Del total, tres estarán adaptadas a las necesidades de personas con movilidad reducida.

Además, la urbanización incluirá plazas de aparcamiento y contará con criterios de eficiencia energética. En concreto, dispondrá de un sistema de climatización por aerotermia.

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En la actualidad, la Agencia de Vivienda Social gestiona un patrimonio de más de 50.000 inmuebles, de los que la mitad son viviendas, y ofrece alojamiento a alrededor de 100.000 madrileños. Como en otras promociones, los futuros inquilinos dispondrán de una renta bonificada de 60 euros durante los tres primeros meses desde la firma del contrato.