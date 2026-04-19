FIESTAS FUENCARRAL
Fútbol sala y juegos scout al aire libre: esta es la programación de las Fiestas de Fuencarral 2026 para este domingo 19 de abril
El Ayuntamiento de Fuencarral ha preparado para el domingo 19 de abril el inicio de las fiestas, con el IX Torneo de Fútbol Sala y juegos al aire libre para fomentar la convivencia juvenil
Las fiestas patronales de Fuencarral 2026, conocidas como Fiestas en honor a Nuestra Señora de Valverde, darán su pistoletazo de salida este domingo 19 de abril, y, hasta el próximo 3 de mayo, llenarán la localidad de cultura popular con actividades dirigidas a todos los públicos.
Así, durante dos semanas, el que es uno de los programas más completos del calendario madrileño, contará con eventos deportivos, pasacalles, y conciertos al aire libre. Además de actividades infantiles y actos religiosos que tendrán a la Virgen de Valverde como eje central.
Programación para el domingo 19 de abril
Para este domingo 19 de abril, Fuencarral tiene varias actividades programadas para dar el arranque a las fiestas patronales. Dirigidas principalmente a la juventud, estas primeras iniciativas del ayuntamiento buscan fomentar la convivencia y el ejercicio mediante encuentros deportivos y juegos al aire libre.
IX Torneo de Fútbol Sala
Así, a las 10:00 de la mañana se dará cita la primera actividad del calendario festivo: el IX Torneo de Fútbol Sala. En su novena edición, esta competición buscará reunir a los participantes del barrio en una jornada de convivencia en las instalaciones de Olesa de Montserrat, en la Calle Olesa de Montserrat.
Allí, un máximo de 8 equipos, formados por al menos 7 deportistas mayores de edad competirán en encuentros de 20 minutos, a excepción de la final que se jugará en dos tiempos de 15 minutos cada uno.
Juegos organizados por el Grupo Scout Orión
Después, de 11:00 a 14:00, también en las instalaciones de Olesa de Montserrat, el Grupo Scout Orión llevará a cabo las actividades lúdicas pensadas para la infancia y juventud que incluirá diversos juegos al aire libre y dinámicas participativas.
Con el objetivo de lograr una "convivencia con eficiencia educativa y estilo sano", el grupo fundado en el seno de la Parroquia Nuestra Señora de la Vega en 2010, aplica la metodología del escultismo compuesto por siete elementos en sus actividades: la Progresión Personal, el contacto con la Naturaleza, el Acompañamiento Adulto, el Marco Simbólico, la vida en Patrullas, el Aprendizaje por la Acción, la Promesa y la Ley Scout.
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