Fútbol sala y juegos scout al aire libre: esta es la programación de las Fiestas de Fuencarral 2026 para este domingo 19 de abril

Las fiestas patronales de Fuencarral 2026, conocidas como Fiestas en honor a Nuestra Señora de Valverde, darán su pistoletazo de salida este domingo 19 de abril, y, hasta el próximo 3 de mayo, llenarán la localidad de cultura popular con actividades dirigidas a todos los públicos.

Así, durante dos semanas, el que es uno de los programas más completos del calendario madrileño, contará con eventos deportivos, pasacalles, y conciertos al aire libre. Además de actividades infantiles y actos religiosos que tendrán a la Virgen de Valverde como eje central.

Programación para el domingo 19 de abril

Para este domingo 19 de abril, Fuencarral tiene varias actividades programadas para dar el arranque a las fiestas patronales. Dirigidas principalmente a la juventud, estas primeras iniciativas del ayuntamiento buscan fomentar la convivencia y el ejercicio mediante encuentros deportivos y juegos al aire libre.

IX Torneo de Fútbol Sala

Así, a las 10:00 de la mañana se dará cita la primera actividad del calendario festivo: el IX Torneo de Fútbol Sala. En su novena edición, esta competición buscará reunir a los participantes del barrio en una jornada de convivencia en las instalaciones de Olesa de Montserrat, en la Calle Olesa de Montserrat.

El torneo será mixto y un máximo de 8 equipos competirán en encuentros de 20 minutos / Fiestas de Fuencarral en Facebook

Allí, un máximo de 8 equipos, formados por al menos 7 deportistas mayores de edad competirán en encuentros de 20 minutos, a excepción de la final que se jugará en dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Juegos organizados por el Grupo Scout Orión

Después, de 11:00 a 14:00, también en las instalaciones de Olesa de Montserrat, el Grupo Scout Orión llevará a cabo las actividades lúdicas pensadas para la infancia y juventud que incluirá diversos juegos al aire libre y dinámicas participativas.

El Grupo Scount Orión se fundo en el año 2010 y desde entonces organizan actividades y campamentos dirigidos a la juventud / Grupo Scout Orión

Con el objetivo de lograr una "convivencia con eficiencia educativa y estilo sano", el grupo fundado en el seno de la Parroquia Nuestra Señora de la Vega en 2010, aplica la metodología del escultismo compuesto por siete elementos en sus actividades: la Progresión Personal, el contacto con la Naturaleza, el Acompañamiento Adulto, el Marco Simbólico, la vida en Patrullas, el Aprendizaje por la Acción, la Promesa y la Ley Scout.