Adicciones comportamentales ganan terreno entre jóvenes: Madrid actuará con programas de prevención y salud mental

La Comunidad de Madrid destinará un millón de euros en 2026 a reforzar los programas de promoción de la salud mental y prevención de las adicciones entre la población infantojuvenil. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta inversión dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Sanidad.

La línea de ayudas estará dirigida a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen este tipo de iniciativas y favorezcan la participación de menores y jóvenes de la región.

Según detalla el Gobierno regional, en los últimos años los dispositivos de Salud Mental de la Consejería de Sanidad y los sistemas de vigilancia de Salud Pública han detectado un incremento de los cuadros de ansiedad, los síntomas depresivos y las dificultades de regulación emocional en este sector de la población.

El Ejecutivo autonómico sostiene que estos programas contribuyen a mejorar esa situación, al ofrecer a los destinatarios herramientas para afrontar con mayor eficacia distintas circunstancias en los ámbitos escolar, familiar y social.

En paralelo, la última Encuesta sobre el Uso de Drogas de Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025) señala que las adicciones comportamentales han ganado relevancia entre los jóvenes. Entre ellas figuran el uso problemático de internet y de los videojuegos, las redes sociales y el juego con dinero.

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Frente a ello, el estudio recoge un descenso en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre la población de 14 a 18 años, con una bajada récord en el caso del cannabis respecto a 2023.