Una avería en un tren Madrid-Logroño obliga a trasladar a los pasajeros a otro convoy en Rincón de Soto

Un tren que realizaba el trayecto entre Madrid y Logroño sufrió a última hora de la noche una avería a la altura de Rincón de Soto, lo que obligó a trasladar a sus pasajeros a otro convoy, según ha informado hoy SOS Rioja 112.

El Centro de Seguridad de RENFE comunicó al Centro Coordinador de Emergencias que el tren había quedado detenido en la localidad riojana por una incidencia técnica.

Tras recibir el aviso, SOS Rioja informó a la Guardia Civil y movilizó a los Bomberos del CEIS Rioja para intervenir en la zona. Una vez resuelta la actuación, los Bomberos señalaron que colaboraron en el traslado de los viajeros a otro tren movilizado por RENFE.

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Según la información facilitada por SOS Rioja, la avería se debió a un fallo en el pantógrafo y no se han producido daños personales.