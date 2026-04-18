El teatro Fernán Gómez acogerá la versión de Marta Torres de 'La Barraca' con la dirección de Magüi Mira

La sala Guirau del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá del 21 de mayo al 21 de junio 'La Barraca', una adaptación de Marta Torres de la novela del escritor y político valenciano de finales del siglo XIX Vicente Blasco Ibáñez que está dirigida por Magüi Mira.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, esta obra, protagonizada por Daniel Albadalejo, Antonio Hortelano, Patricia Ross, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba, reflexiona sobre la necesidad imperiosa de crear espacios donde la convivencia sea pacífica y sostenible.

'La Barraca' cuenta el rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca y unas tierras de la huerta valenciana tras el desahucio de su anterior inquilino, donde los hortelanos de la zona hacen imposible el asentamiento a estos forasteros y les impiden el trabajo honesto con violencia y crueldad.

"La barraca es una historia de siempre. Nos habla de la eterna lucha entre la razón y la violencia, de una comunidad enferma con comportamientos salvajes. Nos habla de la identidad necesaria que nos da el arraigo a la tierra en la que nacemos", cuenta Mira.

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acoge esta obra de Vicente Blasco Ibáñez, figura muy comprometida con las clases rurales, habla del hambre, la miseria, la violencia.

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La directora presenta una puesta en escena que conecta con el público de hoy al mostrar una historia actual sin renunciar a su intemporalidad. En la parte artística, la escenografía corre a cargo de Curt Allen y Leticia Gañan, mientras que la composición musical recae sobre Santi Martínez y el diseño de iluminación es de José Manuel Guerra.