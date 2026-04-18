Este es el secreto que esconden las estaciones de Metro Bilbao, Sevilla y Chamberí: con siglos de historia y diseños llamativos

"¿Te imaginas estos anuncios hoy?", así comienza el vídeo compartido en redes sociales por la empresa ferroviaria Metro Madrid en su reciente recopilación de algunos de los elementos históricos que, pese a pasar desapercibidos, aún se conservan en perfecto estado en varias estaciones de la red madrileña.

Hablamos de su publicidad, y más concretamente de sus carteles pintados directamente en los azulejos, que cubriendo las paredes y techos de las estaciones anunciaban los servicios y eventos de la capital con colores y diseños muy llamativos. Y es que aunque ahora se opte por carteles de papel más efímeros, esta forma permanente de anunciarse era bastante común apenas unos siglos atrás.

'Radioseguro' en Metro de Bilbao

El muro cerámico centenario de la estación Metro Bilbao, ha sido bautizado como 'Radioseguro', pues, en su momento, anunciaba un servicio de garantía de reparación de radios que prometía a quienes adquirieran este electrodoméstico hasta un año de arreglos sin coste.

Mural centerario de azulejos en el Metro Bilbao de Madrid / Metro Madrid

La empresa publicitada en cuestión se llamaba Radioseguro Ibérica, y se situaba en las oficinas de la Calle Alburquerque n.º 7 y en los talleres en Bernardo López n.º 1. Curiosamente y gracias a los recortes de varios periódicos de la época, sabemos que Radioseguro no solo se publicitaba en las paredes del metro, sino también en los diarios de la época donde no solo ofrecían reparaciones "económicas, rápidas y serias", sino que garantizaban adaptar las radios "a cualquier onda, corriente o voltaje".

Anuncio en 'La Libertad' (11 de septiembre de 1938) / Arte de Madrid

Así, el anuncio original pintado en las baldosas, que data de aproximadamente hace un siglo, se muestra como un claro reflejo de la publicidad de los años 20 y 30, y, tras su restauración en el año 2020, puede apreciarse junto a algunas imágenes históricas del Metro de Madrid siempre que se desee, o cuando se coja la línea uno de esta misma estación.

Cartelería de la estación de Chamberí y Sevilla

Tras su restauración en el año 2008, la estación de Chamberí se abrió al público como museo, y son precisamente estos carteles publicitarios los que configuran uno de sus principales atractivos. Conservadas prácticamente tal y como fueron creadas en la década de los años 20 del siglo XX, estas piezas gráficas de cerámica y mobiliario de la época se pueden descubrir de la mano de documentación audiovisual sobre la historia del Metro.

En algunos de los carteles se puede apreciar publicidad de la conocida marca de café 'Torrefacto' / TripAdvisor

En la estación de Sevilla, destaca el mural publicitario, obra de Roberto Martínez Baldrich, que fue construido en 1924 para ser colocado en los andenes de esta estación inaugurada ese mismo año. Encontrado por error durante un corte de la línea 2 en el año 2019, esta joya de Art Decó fue restaurada de la mano de Patrimonio Nacional y colocada de nuevo en sus andenes para dar la bienvenida a los viajeros y volver a animarles a comprar jabón.

Imágenes de la Restauración del cartel publicitario en la estación Metro Sevilla / Museos de Metro

Así, como parte del patrimonio histórico protegido por Metro, las estaciones Bilbao, Sevilla o Chamberí, conservan una muestra de lo que antes se consideraba mera propaganda, y que hoy, se presenta como una ventana a través de la cual mirar al pasado de la ciudad.