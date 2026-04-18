El restaurante Benares de Madrid ofrece un menú de cocina india refinada para celebrar el Día de la Madre

El Día de la Madre tendrá este año acento indio en Benares Madrid. Únicamente el próximo domingo 3 de mayo, el restaurante ubicado en la calle Zurbano, 5, en pleno barrio de Chamberí, ha diseñado un menú especial para compartir con el que quiere convertir la celebración en una experiencia gastronómica pensada para disfrutar en familia.

Panipuri en Benares Madrid. / Cedida

La propuesta se mantiene fiel al estilo de la casa: una cocina india de corte refinado, elegante y muy reconocible, servida en un formato cerrado para una fecha señalada. El menú arranca con uno de los bocados más icónicos del recetario indio, el pani puri, y continúa con una brocheta de langostino acompañada de ensalada caliente en salsa malabar. Después llega una kofta de remolacha con queso de cabra, en un pase que introduce un perfil más vegetal y contemporáneo.

Benares Madrid celebra el Día de la Madre con un menú especial para compartir. / Cedida

Como plato principal, los comensales podrán elegir entre tres opciones: un curry de bacalao, el clásico Chicken Korma o una alternativa vegetariana a base de berenjena. Todos los platos se acompañan de arroz pulao, verdura masala y una selección de panes tradicionales como naan o roti. El cierre dulce llegará con una ganache de chocolate con chutney de maracuyá, pensada para aportar frescura y contraste al final del recorrido.

Ganache de chocolate con chutney de maracuyá, postre elaborado en Benares Madrid. / Cedida

El menú estará disponible por 55 euros por persona, con bebidas no incluidas, y contará con un suplemento del 10 % en terraza.

Con más de una década de historia en Madrid y sede también en Londres, Benares se ha consolidado como una de las grandes referencias de la cocina india en la capital. En el caso de la capital la británica, la marca se asocia además a la alta cocina india con reconocimiento Michelin, mientras que en Madrid el restaurante sigue siendo uno de los nombres imprescindibles para quienes buscan una propuesta india de nivel en un entorno más especial.

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Con este menú, Benares convierte el Día de la Madre en una excusa perfecta para celebrar alrededor de una mesa distinta, con una propuesta cerrada, sabrosa y pensada para compartir.