SUCESO EN MADRID
Rescatan a una mujer atrapada en el interior de un vehículo después de volcar en Alcorcón
La víctima, una mujer joven, quedó atrapada en el interior del coche y fue trasladada al Hospital de Alcorcón por el SUMMA 112
Madrid
Una mujer joven ha sido rescatada este sábado tras quedar atrapada en el interior de su vehículo después de sufrir un vuelco en la A-5, a la altura del término municipal de Alcorcón.
El accidente se ha producido en el kilómetro 14 de la citada vía, donde han intervenido los bomberos de Alcorcón para excarcelar a la conductora. En el operativo también ha participado la Policía Municipal, que ha colaborado en las labores de asistencia y regulación del tráfico.
Tras ser liberada, la víctima ha sido atendida por efectivos sanitarios y posteriormente trasladada en una UVI móvil del SUMMA 112 al Hospital de Alcorcón.
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