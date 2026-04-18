'Ponte en mi lugar, hoy arbitras tú' sensibiliza a niños de Madrid sobre la complejidad de la función arbitral

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Deporte y la Dirección General de la Policía Municipal, ha puesto en marcha el programa 'Ponte en mi lugar, hoy arbitras tú', una iniciativa con la que busca sensibilizar sobre la complejidad y la importancia de la función arbitral en el deporte.

Esta iniciativa pionera en el ámbito del deporte base invita a las familias y acompañantes de los jugadores de categoría prebenjamín, con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, a ejercer como árbitros en partidos de fútbol 7 y fútbol sala, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La actividad se ha desarrollado dentro de los Juegos Deportivos Municipales y tiene como principal objetivo sensibilizar, desde las edades más tempranas, sobre la complejidad y la importancia de la función arbitral y, al mismo tiempo, fomentar actitudes de respeto, tolerancia y juego limpio tanto dentro como fuera del campo.

El programa se ha desarrollado en los distritos madrileños de Barajas, Carabanchel, Retiro, Salamanca, San Blas-Canillejas y Villaverde; y ha contado con la participación de 64 equipos, que han disputado un total de 32 encuentros durante las jornadas del viernes y este mismo sábado.

Sensibilizar sobre la función arbitral

El objetivo de esta iniciativa es el de sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia de la función arbitral en el deporte y la complejidad de la misma. Al asumir le rol de arbitro, los acompañantes han experimentado en primera persona la responsabilidad de tomar decisiones y mantener el desarrollo del partido.

La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFMF) ha colaborado en la iniciativa apoyando en la formación previa de los participantes. Como parte de esta preparación, el día 15 de abril se celebró un seminario web dirigido a los equipos participantes, en el que se explicaron las normas básicas y el desarrollo de la experiencia.

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Igualmente, los árbitros de la RFMF han estado presentes en los encuentros, ejerciendo labores de mediación y velando por el correcto desarrollo de cada partido. Aunque han sido los propios familiares quienes han asumido la función arbitral, los colegiados federativos han estado presentes durante toda la jornada.