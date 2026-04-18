Parece Chile, pero está a una hora de Madrid: esta es la ruta de senderismo entre paisajes rojizos que se conoce como el 'Marte' madrileño

Hay paisajes naturales que son tan peculiares que parecen sacados de un cuento y la fama que tienen es mundial. Es el caso del Valle de la Luna en Chile o el árido desierto del Valle de la Muerte en California. Lo cierto es que hay un enclave natural muy cerca de la capital que solo unos pocos conocen y que además hay quienes lo comparan como un viaje a Marte.

Y es que a apenas una hora al norte de Madrid, en la frontera entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara se encuentra uno de los paisajes más insólitos, fotogénicos y fascinantes de todo el centro peninsular. En el término municipal de Alpedrete de la Sierra en la provincia de Guadalajara y muy cerca de la localidad madrileña de Patones, se esconde esta joya.

Un paisaje único fruto de la erosión del agua. / Redes

Paisajes rojizos esculpidos por el agua

Se trata de las Cárcavas del Pontón de la Oliva, un laberinto de chimeneas de arcilla roja, pináculos y crestas afiladas que abarca casi un kilómetro de perímetro, resultado de un proceso geológico llamado 'erosión progresiva', en el que el agua va desgastando poco a poco el terreno arcilloso. Los tonos rojizos y anaranjados recuerdan a un paisaje que parece pertenecer a otro planeta, por ello se apoda como el 'Marte' madrileño.

La ruta más habitual para llegar a este circo arcilloso arranca en la infraestructura más antigua del Canal de Isabel II: la presa del Pontón de la Oliva. Lo más recomendable es llegar hasta allí en coche, ya que el transporte público solo accede hasta Patones o Torrelaguna.

Así es esta joya natural a tan solo una hora de Madrid / @ManuelRevilla57

Esta es la ruta natural más sencilla

La ruta más corta es lineal y su longitud es de unos 4 kilómetros. Se comienza en el parking del Pontón de la Oliva y tras llegar al mirador y cruzar la presa se tomará el camino de servicio que bordea el río Lozoya. Al continuar por la pista forestar hay que estar atento a la señalización para tomar el desvío a la derecha en el que se indica las "cárcavas". Allí comienza el tramo más exigente por la cuesta con fuerte desnivel, pero que tiene en el final con unas vistas panorámicas únicas.

Durante el recorrido en los alrededores, los caminantes se podrán topar con las ruinas de la ermita de la Virgen de la Oliva, un pequeño y humilde templo romántico y mudéjar de los siglos XII y XIII. El magnetismo de Las Cárcavas no reside únicamente en su rareza geológica, sino también en su encanto para públicos diversos: la vista desde el lugar es inigualable. Así se descubre una de las joyas naturales desconocidas que si está a tan solo una hora de Madrid, es casi obligatorio visitar, al menos, una vez en la vida.