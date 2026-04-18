El incendio en un piso de Usera se salda con una mujer intoxicada y la muerte de dos gatos en la vivienda

Una mujer de 35 años ha sufrido una intoxicación leve por inhalación de humo tras el incendio declarado en su vivienda, ubicada en el noveno piso de un bloque residencial en el distrito de Usera, en Madrid.

El suceso se ha producido en torno a las 11:00 horas en el número 4 de la calle Camino Viejo de Villaverde. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han logrado extinguir el fuego y rescatar del interior del inmueble a la única ocupante.

Sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a la mujer en el lugar, donde ha sido estabilizada antes de ser trasladada en estado leve al Hospital Doce de Octubre.

El incendio, que llegó a romper por la fachada del edificio, se ha saldado además con la muerte de dos gatos que se encontraban en la vivienda donde se originaron las llamas.

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En el operativo también han participado agentes de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional, con la colaboración de personal del Summa 112 de la Comunidad de Madrid.