SUCESOS ATROPELLO
Muere un ciclista de 70 años atropellado por un coche en la M-506 a la altura de Pinto
Los sanitarios, tras intentar reanimar a la víctima, solo han podido certificar su fallecimiento
EFE
Un ciclista de 70 años ha fallecido tras ser atropellado por un coche en el kilómetro 29 de la carretera M-506, en Pinto (Madrid), ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112.
El suceso ha ocurrido sobre las doce del mediodía y los sanitarios del Summa que han acudido al lugar han tratado de reanimar al ciclista durante 45 minutos, pero solo han podido confirmar su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas.
La Guardia Civil investiga las circunstancias del atropello mortal.
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