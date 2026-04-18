La Mesa de Diálogo de la Población Gitana de Madrid potenciará la igualdad y la cohesión social

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al inicio de la modificación del decreto de 2017 que regula la Mesa de Diálogo de la Población Gitana, con la intención de reforzar su papel como órgano de participación, consulta y colaboración entre el Gobierno autonómico y las entidades representativas del colectivo.

Este órgano consultivo está formado por representantes del movimiento asociativo gitano y de organizaciones sociales, por miembros de la Administración regional con competencias en las principales áreas vinculadas a la integración y por representantes de las entidades locales. La reforma planteada por el Ejecutivo madrileño busca ampliar la representatividad de su composición, reforzar la participación continuada de las entidades gitanas y optimizar su funcionamiento.

Con estos cambios, la Mesa de Diálogo podrá potenciar su capacidad para emitir recomendaciones, formular propuestas y realizar el seguimiento de programas públicos en cuestiones consideradas clave para el colectivo, como la educación, el empleo, la vivienda o la salud.

La modificación también consolida este órgano como una herramienta estratégica para promover la igualdad de oportunidades, combatir la discriminación y favorecer la cohesión social. Además, la Mesa será convocada al menos una vez al año, de acuerdo con el nuevo planteamiento aprobado por el Consejo de Gobierno.

Participación institucional del pueblo gitano

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid subraya su compromiso con la participación efectiva del pueblo gitano en la vida pública y con el desarrollo de políticas basadas en el diálogo, la colaboración y el reconocimiento institucional.

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Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, la población gitana representa algo más del 1 % de la población regional, lo que equivale a entre 70.000 y 90.000 personas en la Comunidad de Madrid.