El Teatro Circo Price celebra el Día Mundial del Circo con espectáculos, visitas teatralizadas y cine

El Teatro Circo Price, dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, celebra este fin de semana el Día Mundial del Circo con una programación especial que busca reivindicar "la vigencia, la emoción y la capacidad de asombro de las artes circenses".

Según ha informado el Consistorio, las actividades se desarrollarán durante el sábado y el domingo e incluyen el espectáculo ‘Vetus Venustas’, el paseo teatralizado ‘HOP!’ y el ciclo ‘Cine y Circo’, en colaboración con Cineteca Madrid. La propuesta invita al público a acercarse al circo desde diferentes perspectivas: escénica, inmersiva y cinematográfica.

'Vetus Venustas': memoria y reinvención sobre el escenario

La compañía Cíclicus presenta ‘Vetus Venustas’, una propuesta que combina acrobacia, música en directo y dramaturgia. La obra sitúa la acción en un almacén de objetos olvidados donde tres artistas mayores, apartados por la sociedad, se reencuentran con su oficio y con una nueva generación de intérpretes.

Este encuentro genera un diálogo entre generaciones que da lugar a nuevas formas de entender la escena y reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria y la adaptación. La pieza reivindica que "la creatividad y el arte no tienen edad y que siempre es posible reinventarse".

'HOP!': un recorrido teatralizado por la historia del Price

El domingo 19 de abril tendrá lugar el paseo teatralizado ‘HOP!’, una experiencia participativa que permite descubrir el interior del Teatro Circo Price desde una perspectiva lúdica.

Guiados por los payasos Adoquín y Pasmarote, y acompañados por música en directo, los asistentes recorrerán distintos espacios del teatro mientras conocen su historia a través de escenas y humor. La propuesta, de Los Absurdos Teatro, está pensada para todos los públicos y convierte la visita en un recorrido escénico por más de 150 años de trayectoria del recinto.

Cine y circo: diálogo entre disciplinas

La programación se completa con el ciclo ‘Cine y Circo’, organizado junto a Cineteca Madrid, que explora la relación entre el séptimo arte y el mundo circense.

El sábado se proyectará ‘Una tarde en el circo’, de los Hermanos Marx, con presentación del cineasta Pablo Berger. El domingo se ofrecerá un programa doble con ‘Notes on the Circus’, de Jonas Mekas, y ‘Circo’, del Colectivo Los Hijos.

Estas propuestas muestran "cómo el cine ha sabido capturar la esencia del circo como espacio de riesgo, asombro y humanidad".

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Con esta iniciativa, el Teatro Circo Price reafirma su "compromiso con la difusión y renovación de las artes circenses", con el objetivo de acercarlas a nuevos públicos y consolidarlas como un patrimonio cultural vivo.