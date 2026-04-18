Policías y guardias civiles reclaman en Madrid la equiparación salarial y el reconocimiento de profesión de riesgo

Policías y guardias civiles se han manifestado este sábado por las calles de Madrid para exigir al Gobierno la aprobación "inmediata" de la jubilación anticipada, la equiparación salarial real y el reconocimiento de la profesión policial de riesgo ante la "falta de avances" con el Ministerio del Interior.

La protesta, que ha recorrido el centro de la capital española, desde la Puerta del Sol hasta el Congreso, ha sido convocada por los sindicatos Jusapol y Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil, que han calificado la movilización de "éxito rotundo", destacando la participación --15.000 según la organización-- y el compromiso de un colectivo que "ha decidido decir basta ante los reiterados incumplimientos del Gobierno".

Durante la lectura del manifiesto, el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha denunciado la actitud del Ejecutivo, al que ha acusado de "incumplir una obligación legal" tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los policías nacionales a la jubilación anticipada. "Hoy hemos salido a la calle para defender nuestra dignidad. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Estamos exigiendo el cumplimiento de una sentencia firme y el fin de una discriminación que ya no se puede sostener", ha señalado.

Gómez ha subrayado además que la situación actual responde a una "decisión política" que perpetúa desigualdades entre cuerpos policiales, recordando que "mientras el Gobierno destina millones de euros a garantizar derechos a policías autonómicos, sigue bloqueando los de policías nacionales y guardias civiles". "En España no puede haber policías de primera y de segunda. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro riesgo valen lo mismo, y exigimos el mismo trato", ha afirmado.

Por su parte, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha avisado al Ministerio del Interior que han perdido la paciencia "ante los continuos retrasos y la falta de voluntad política". "Se acabaron las excusas y los incumplimientos. La jubilación anticipada es un derecho reconocido por la Justicia y no vamos a permitir que se siga bloqueando. Si el Gobierno no cumple, nos va a tener en la calle todas las veces que haga falta", ha advertido.

Dicho esto, ha denunciado también el "agravio comparativo existente", señalando que "mientras se destinan millones de euros para garantizar la jubilación de otros cuerpos policiales", a la Policía Nacional les responden "con silencio y retrasos", calificando esta situación de "vergonzosa e inaceptable". Asimismo, ha insistido en que la equiparación salarial "sigue sin ser real" y ha reclamado el reconocimiento inmediato de la profesión policial como profesión de riesgo, subrayando que "no hay ninguna justificación para seguir negando esta realidad".

Asimismo, el secretario general de Jucil, Ángel Lezcano, ha añadido además que "no desistirán ante el actual Gobierno ni ante los venideros" para buscar justicia.

Punto de inflexión

Los tres organizadores han coincidido en destacar que la movilización de este sábado "marca un punto de inflexión" en la lucha del colectivo, advirtiendo de que continuarán con las acciones de presión social, institucional y judicial hasta lograr sus objetivos.

"Hoy hemos demostrado que este colectivo está unido, fuerte y decidido. Esto no termina aquí. Vamos a seguir hasta que haya justicia, igualdad y respeto para policías nacionales y guardias civiles", han concluido.

Desde las organizaciones convocantes se ha manifestado también el agradecimiento a los miembros de Csif, sindicato mayoritario en la función pública, ATME --Asociación de Tropa y Marinería Española-- y las asociaciones Nuestro Corazón por Bandera y Una Policía para el Siglo XXI que se han unido a la manifestación.

Críticas al borrador de Interior

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional anunciaron que mantenían su calendario de movilizaciones ante la falta de avances del Ministerio del Interior sobre la jubilación anticipada, tras el Pleno del Consejo de la Policía. Las organizaciones policiales fueron emplazadas a una próxima reunión de la mesa técnica para abordar el anticipo de la jubilación, en igualdad de condiciones de Mossos'Esquadra o Ertzaintza, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo favorable para los agentes encuadrados en la Seguridad Social.

El borrador del real decreto sobre la jubilación fue acogido con críticas por gran parte de las organizaciones policiales al entender que "deja fuera" a la totalidad de los guardias civiles y a dos tercios de los agentes de la Policía Nacional, los que cotizan por clases pasivas --todos los que ingresaran en el cuerpo antes de 2011--.

Noticias relacionadas

El Ministerio del Interior mantiene que trabaja de la mano del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para abordar la jubilación anticipada, recordando que ya ejecutó el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 con una dotación de más de 800 millones de euros, con subidas salariales que cifra en una media del 40%.