OCIO EN MADRID
El Molar estrena 'Molarbeer', su primera feria de cerveza artesana con música en directo
El recinto ferial acoge este sábado un evento gratuito con catas, cuatro productores artesanos y la V Batalla de Bandas Emergentes
El recinto ferial de El Molar acoge este sábado la primera edición de la feria de la cerveza 'Molarbeer', un evento gratuito que reunirá a productores artesanos, música en directo y actividades abiertas al público.
Organizada por ‘El Último Bus’ y ‘Rural Beer’, la cita contará con la participación de cuatro cerveceras artesanas: ‘Ursak’, ‘Oso Brew Co.’, ‘Vamos A Beer’ y ‘90 Varas’, que ofrecerán sus propuestas en un formato accesible para todos los públicos.
La iniciativa está diseñada como un espacio "abierto y cercano, pensado tanto para aficionados como para quienes quieran acercarse por primera vez a este sector", según destacan los organizadores.
La programación musical será uno de los principales reclamos de la jornada. El evento arrancará por la mañana con una jam session, mientras que por la tarde tendrá lugar la V Batalla de Bandas Emergentes, una cita ya consolidada en la zona que busca dar visibilidad a nuevos proyectos musicales.
Con esta primera edición, 'Molarbeer' aspira a consolidarse como un punto de encuentro para quienes buscan propuestas de ocio vinculadas a la producción independiente y la música en vivo.
La celebración del evento en El Molar, situado a pocos kilómetros de Madrid y a las puertas de la Sierra Norte, refuerza el atractivo del municipio como destino de ocio de proximidad, combinando oferta cultural y gastronómica en un entorno local.
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