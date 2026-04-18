Más Madrid plantea cupos para el acceso a "enclaves turísticos de alta presión" tanto culturales como naturales

Más Madrid ha pedido establecer cupos para el acceso a "enclaves turísticos de alta presión" tanto culturales como naturales con monitorización periódica.

Así lo reclaman en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid donde plantean una Estrategia Autonómica de Gestión de Capacidades de Carga y Flujos Turísticos, basada en "estándares técnicos internacionales y en principios de gestión adaptativa".

La propuesta llega en un momento en el que la Comunidad se ha consolidado como uno de los "principales destinos turísticos de España y de Europa", algo que plantea un "debate de política pública", la "necesidad de gestionar el crecimiento turístico".

"La evidencia académica y la práctica internacional muestran que la gestión de capacidades de carga no implica limitar arbitrariamente el turismo, sino ordenar flujos, establecer estándares y aplicar herramientas de gestión adaptativa basadas en indicadores", sostiene la formación regionalista.

Han señalado cómo la Alhambra de Granada opera con límites anuales y cupos por franja horaria, mientras que el Museo del Prado, que ha planteado recientemente la reorganización de flujos tras alcanzar cifras récord, "demuestran que la regulación no reduce el atractivo, sino que mejora la conservación y la experiencia".

En el caso de la Comunidad de Madrid, han apuntado que hay experiencias parciales de gestión, como el sistema de cupo del Hayedo de Montejo o la regulación de accesos en La Pedriza durante periodos de alta presión.

Noticias relacionadas

La estrategia

Para poder aplicar la iniciativa sugieren que se identifiquen y declaren formalmente los enclaves turísticos de alta presión en la región, incluyendo espacios naturales y culturales, para que cuenten con un Plan específico de Capacidad de Carga. Tras ello llegarían mecanismos como reservas por franja horaria, cupos dinámicos y regulación de grupos organizados cuando "técnicamente proceda"; y planes específicos de movilidad sostenible. Como parte de este plan piden crear un Fondo autonómico de conservación y gestión de Visitantes, destinado a mantenimiento, restauración ambiental y patrimonial, señalización y mejora de infraestructuras asociadas a la gestión de flujos.