Trasladado al hospital
Herido grave un niño de 2 años tras ser atropellado en Madrid
El menor ha sido trasladado con un traumatismo craneoencefálico severo al hospital Niño Jesús
EP
MADRID
Un niño de 2 años ha sido trasladado al hospital en estado grave tras ser atropellado por un turismo en la calle José de Cadalso, en Madrid.
Según Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Samur ha estabilizado al menor, que ha sido trasladado con un traumatismo craneoencefálico severo al hospital Niño Jesús.
El suceso ha ocurrido pasadas las 19:30 horas de este sábado. Policía Municipal ha realizado el atestado y ha escoltado el convoy hasta el hospital.
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