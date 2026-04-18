Este municipio de Madrid se prepara para una de las ferias medievales más esperadas: torneos de justas, bodas medievales y dos kilómetros de puestos de artesanía

Llega el buen tiempo a la capital y lo cierto es que no hay mejor forma de disfrutar de él que yendo a un pueblo a las afueras de Madrid. Con ello podremos desconectar del ajetreado ritmo de la ciudad, pasear por los enclaves históricos que ofrece y probar una gastronomía diferente a la que estamos acostumbrados.

Además, en estos momentos del año emerge un plan que engancha tanto a niños como a adultos: los mercadillos medievales. Es el típico plan que no defrauda, pero hay que tener en cuenta las fechas en las que se celebran, pues suelen durar poco tiempo.

A continuación, te contamos las fechas, las actividades y el lugar de uno de los mercadillos más esperados por la gente. Regresa con su vigesimonovena edición y hará que las calles se engalanen con decoración de la época.

Anímate a conocer el día a día de cada pueblo de la sierra recorriendo sus mercadillos de fin de semana / TURISMO ESPAÑA

Una feria medieval con 200 artesanos

Hablamos de la Gran Feria Medieval de El Álamo, que regresa con su vigesimonovena edición por todo lo alto, donde todo el pueblo regresa al pasado medieval durante varias jornadas. Así, las calles del municipio madrileño cambian por completo, los vecinos se visten de época y más de dos kilómetros de la localidad se llenan de puestos de artesanía.

Con 200 artesanos, amplias exposiciones, torneos de justas, exhibiciones de cetrería, actividades infantiles, bodas medievales o conciertos, la Gran Feria Medieval de El Álamo busca complementar esa esencia clásica con actividades lúdicas, restauración y un ambiente único.

Fechas de la Gran Feria de El Álamo

Declarada de Interés Turístico Regional desde 2016, la XXIX edición de la Gran Feria de El Álamo se celebrará entre los días 30 de abril y 3 de mayo, por lo que tienes que acudir en uno de esos cuatro días para no perdértela.

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Mercado de la Orden de Santiago, un evento que recrea la época en la que la localidad perteneció a la Orden de Santiago / REDES

Eso sí, si todavía te quedas con las ganas de seguir recordando el pasado, el bonito municipio madrileño de Paracuellos del Jarama también invita a vecinos y curiosos a sumergirse en un viaje en el tiempo con la celebración del Mercado de la Orden de Santiago, un evento que recrea la época en la que la localidad perteneció a la Orden de Santiago, durante 350 años.