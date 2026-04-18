La Copa del Rey, repaso histórico a una competición de luces y sombras para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha encontrado en la Copa del Rey, y después en la Champions, a su mejor aliado durante esta temporada. Tras un inicio de campaña marcado por los altibajos, el equipo ha sabido reconducir la situación y brindar al aficionado rojiblanco un final de temporada que invita al optimismo. La de este sábado ante la Real Sociedad será vigésima final en el torneo del KO. Hasta en diez ocasiones ha conseguido alzarse con el título, pero en nueve de ellas regresó a casa con el hastío de haber caído en la última instancia.

Un triunfo en el Bernabéu para romper barreras

Sin embargo, el último precedente en clave rojiblanca tuvo lugar hace más de una década. Toca remontarse a la temporada 2012/13, la primera completa de Diego Pablo Simeone al frente del Atlético de Madrid. Después de perder fuelle en Liga y caer derrotado en Europa League, el equipo colchonero fio toda su suerte a la Copa del Rey. En aquel momento, dejó en la cuneta al Sevilla en unas semifinales para el recuerdo y sacó el billete para disputar la gran final en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Por aquel entonces, el conjunto rojiblanco acumulaba 14 años sin ganar en el feudo del eterno rival. Esta cuestión se había convertido en una losa difícil de cargar para la plantilla en cada una de sus visitas a Chamartín.

El partido concluyó con 1-1 en el marcador tras los tantos de Cristiano Ronaldo y Diego Costa. Los rojiblancos alcanzaron una prórroga en la que las manos de Thibaut Courtois y un testarazo de Joao Miranda fueron claves para conseguir el título. Los indios conquistaron la Castellana y, el hoy día capitán del Atlético, Koke clavó la bandera rojiblanca sobre el césped del Bernabéu para protagonizar una imagen que pasó a la historia.

Este fue el décimo título copero de la historia colchonera, dando así inicio a un ciclo dorado bajo las órdenes de Simeone. Es necesario cambiar de siglo para recordar el noveno título en clave rojiblanca. Tuvo lugar en aquella fantástica temporada que significó el doblete allá por 1996. En aquella ocasión, el enemigo fue el FC Barcelona, pero otro remate de cabeza de Pantic noqueó a los azulgranas para desatar la locura en La Romareda.

Los felices años 60

Parte de la historia del club es la década de los 60s, donde se llegaron a conquistar tres títulos coperos. El primero de ellos en la campaña 1959/60, frente al Madrid (3-1), también en el Bernabéu. La segunda, tuvo lugar una temporada después, en 1960/61, nuevamente ante los blancos (3-2). La tercera y última de esta etapa fue ante el Zaragoza (1-0) en la 1964/65. Los 70s también fueron años prolíficos, saldados con la victoria ante el Valencia (2-1) en 1972 y un nuevo título ante el Zaragoza (1-0) en 1976.

Otra década de renombre en el Atlético fue la que transcurre entre 1985 y 1995. Los colchoneros sumaron la sexta Copa del Rey a sus vitrinas en 1985, tras imponerse por 2-1 al Athletic Club. La séptima, pertenece a los noventa (1991), tras derrotar al Mallorca 1-0 en la prórroga. La octava solo se hizo esperar un año más. De nuevo, el Atlético fue verdugo del Real Madrid (2-0).

Nueve reveses en el escenario final

Todos estos capítulos forman parte de la cara amable de la moneda en las finales coperas disputadas por el conjunto rojiblanco. Pero el fútbol también le ha otorgado la cruz al equipo madrileño en sus 19 finales, donde casi la mitad de ellas acabaron en derrota (9). Hay que retroceder más de un siglo para encontrar la primera derrota. Corría la temporada 1920/21, cuando los rojiblancos cayeron ante un equipo que viste su misma indumentaria, el Athletic Club. Los vascos se impusieron 4-1, impidiendo la consecución del que habría sido en aquel momento el primer título rojiblanco.

Cinco años más tarde, caería de nuevo a manos del FC Barcelona. Tuvo que esperar treinta años para volver a experimentar la sensación de vivir una final de Copa del Rey, pero se llevó un nuevo revés por parte del Athletic. En 1963, el Zaragoza le arrebató la posibilidad de sumar un nuevo título copero a la década de los 60s. En su quinta final perdida (1974/75), fue el Real Madrid quien frustró los planes de visitar Neptuno, derrotando 2-0 al equipo rojiblanco. Once años después, se cruzó en el camino con su rival de este sábado, siendo este el único precedente entre estos dos conjuntos en un partido por el título. Los txuri-urdin se impusieron en penaltis, tras el 2-2 que indicaba el marcador al término reglamentario.

Los tres últimos sinsabores resultaron especialmente dolorosos para el equipo colchonero. La séptima derrota tuvo lugar en La Cartuja, escenario de la final de este sábado, ante un Valencia que goleó al equipo madrileño (3-0). Al año siguiente, fue el Espanyol el verdugo, imponiéndose 2-1. El último precedente saldado con derrota tuvo lugar en la temporada 2009/10. Los rojiblancos se midieron al Sevilla en el Camp Nou y cayeron con los goles de Diego Capel y Jesús Navas.

El Atlético de Madrid afronta esta nueva oportunidad con el cometido de regresar a la fuente de Neptuno y alzar el que puede ser su undécimo título copero. El historial no permite relajación alguna, ante una Real Sociedad que sabe de primera mano lo que es levantar dicho trofeo en La Cartuja.