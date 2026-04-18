CULTURA
La Comunidad de Madrid revive la moda del Siglo de Oro en una exposición gratuita en Alcalá de Henares
El Museo Casa Natal de Cervantes acoge hasta el 30 de agosto de 2026 la muestra Con capa y espada. La moda en época de Cervantes, con prendas, tejidos, libros y trajes de recreación histórica, ópera y cine
La Comunidad de Madrid rememora la moda del Siglo de Oro con la exposición Con capa y espada. La moda en época de Cervantes, que puede visitarse con entrada gratuita hasta el próximo 30 de agosto de 2026 en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares.
Comisariada por Raquel Sánchez Acedo, la muestra propone un recorrido por las principales tipologías de la indumentaria de los siglos XVI y XVII. Entre las piezas y referencias expuestas figuran guardainfantes, gorgueras, coletos, jubones y faltriqueras, además de vestimenta vinculada a la Corte, a distintos estamentos sociales y a varios oficios.
Un recorrido entre historia, literatura y recreación
La exposición no se limita a las piezas históricas conservadas. También se apoya en fuentes literarias y documentales de la época y en las descripciones del vestir presentes en El Quijote y en otras obras cervantinas. Ese enfoque permite analizar de qué forma la indumentaria contribuye a definir a los personajes e incluso aproximarse a cómo vestía el propio Miguel de Cervantes.
El itinerario incorpora además estampas, libros, tejidos y trajes de recreación histórica, ópera y cine, con el objetivo de ofrecer una visión amplia del vestir en ese periodo. Entre las piezas contemporáneas incluidas figuran prendas utilizadas en representaciones teatrales y en producciones cinematográficas como la reciente “El cautivo”, de Alejandro Amenábar.
Piezas inéditas y fondos del Museo del Traje
La propuesta aborda también la evolución de determinadas prendas, los procesos de confección y la indumentaria de las clases sociales más humildes. Asimismo, permite mostrar piezas inéditas hasta ahora, como complementos de cabeza, calzado, accesorios, joyería y tejidos planos como bordados y damascos.
Pese a los escasos ejemplos conservados de este periodo, la exposición reúne piezas originales de la colección del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, considerado uno de los principales fondos españoles para estudiar los textiles y la indumentaria de la época en la que vivió Cervantes.
Del Siglo de Oro a la moda contemporánea
El recorrido concluye con la influencia de la moda histórica española en el diseño textil del siglo XX y en la creación actual, con ejemplos firmados por Flora Villareal o Mariano Fortuny. La muestra subraya así la pervivencia estética de la llamada "vestimenta a la española", una forma de vestir asociada a un periodo clave de la historia cultural y artística del país.
La exposición plantea, en definitiva, una lectura transversal de la moda del tiempo de Cervantes y de su permanencia en el imaginario colectivo, donde sigue funcionando como fuente de inspiración para artistas, diseñadores y artesanos.
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