INCENDIO EN MADRID
Los bomberos controlan un incendio en una planta de reciclaje en Torrejón de Velasco
El fuego, originado en dos acumulaciones de chatarra, moviliza a 12 dotaciones y no deja heridos
Un incendio registrado este sábado en una planta de reciclaje situada en el kilómetro 31 de la M-404, en el término municipal de Torrejón de Velasco, ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias, según han informado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado 12 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han trabajado en la extinción de las llamas originadas en dos acumulaciones de chatarra procesada, con un volumen aproximado de 1.500 metros cúbicos.
La rápida intervención de los efectivos ha permitido evitar que el fuego se extendiera a un tercer sector de la planta, un factor determinante para limitar el alcance del incendio. A esta hora, el fuego se encuentra en fase de control, aunque los trabajos continúan para lograr su completa extinción.
Por su parte, efectivos del Summa 112 permanecen en la zona en labores preventivas. No se han registrado heridos como consecuencia del suceso. Emergencias 112 ha coordinado el operativo desplegado.
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