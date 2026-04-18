Arganda del Rey acoge este fin de semana a Baloncesto, Diamante Negro, Rita Ojanguren y Laaza con Sesión Vermú

La plaza de la Constitución de Arganda del Rey acoge este fin de semana una nueva cita del ciclo Sesión Vermú, con las actuaciones de Baloncesto, Diamante Negro, Rita Ojanguren y Laaza, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El programa, impulsado por la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo dar visibilidad a jóvenes promesas y bandas emergentes de la música española en distintos enclaves turísticos de la región.

La programación arrancará el sábado 18 con el concierto del trío madrileño de rock Baloncesto a las 12:30 horas. A continuación, a partir de las 14:00 horas, actuará Diamante Negro, banda barcelonesa de pop-rock y punk formada en 2018.

El domingo 19 será el turno de la cantante y compositora asturiana Rita Ojanguren, que subirá al escenario a las 12:30 horas. La artista fue preseleccionada en los Premios Goya de 2017 por poner voz a la banda sonora del documental 100 Días de Soledad. Cerrará la jornada la cantautora Laaza, con una actuación prevista a las 14:00 horas.

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Desde el Consistorio han subrayado que "es un cartel que agrupa a los talentos más destacados del panorama español en diferentes géneros musicales y que consolida a Arganda como receptor de eventos turísticos de todo tipo en la Comunidad de Madrid".