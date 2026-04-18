Apagón en Puente de Vallecas: vecinos sin luz desde el viernes por una doble avería

Vecinos de Puente de Vallecas denuncian un corte de luz en algunas zonas del distrito madrileño desde la tarde del viernes por una doble avería en el sistema de abastecimiento que desde la empresa encargada aseguran que se resolverá en las próximas horas.

Algunos vecinos de Vallecas han alertado de la situación en redes sociales, donde advierten de que son ya muchas horas sin suministro eléctrico y demandan celeridad en la reparación de las averías.

El primer corte de luz se produjo el viernes sobre las 18 horas y desde entonces no se ha recuperado el suministro. Al parecer, una de las averías se localiza cerca del paso de la M-30 y otra en las inmediaciones del estadio Municipal de Vallecas, según 'Telemadrid'.

Consultado por esta situación, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado no tener constancia de la situación y ha recalcado que, en todo caso, no es competencia municipal. Desde Emergencias Madrid se expresan en la misma línea.

En este contexto, varios vecinos han trasladado en redes sociales su malestar por la duración del corte y por la falta de información sobre la incidencia. "Llevamos en la zona de Puente de Vallecas sin luz desde anoche a las 21.30h. Queremos una solución ya", señalaba una residente en uno de los mensajes difundidos este sábado. Otro afectado advertía de que había "manzanas enteras de edificios" sin suministro eléctrico a primera hora de la mañana, mientras otros usuarios aseguraban que el apagón estaba afectando a distintas zonas del distrito desde la noche del viernes.

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Entre las quejas más repetidas figuran también las pérdidas económicas derivadas de la falta de electricidad, especialmente por los alimentos almacenados en frigoríficos y congeladores, además de la demanda de mayor información y rapidez en la resolución de la incidencia.