COMUNIDAD DE MADRID
Un 97,37% de supervivencia: éxito del programa de reintroducción de vencejos en Madrid en 2025
El método de 'fostering' utilizado por la Comunidad de Madrid consiste en depositar las crías de vencejo en nidos con adultos que ya tienen polluelos, para su cuidado
La Comunidad de Madrid reintrodujo en 2025 más de 1.300 crías de vencejo en edificios del entorno urbano de la capital, en una intervención llevada a cabo en la zona de Cuzco, donde habita una destacada colonia mixta de las especies común y pálido.
La actuación ha permitido obtener unos resultados "muy positivos", con una tasa de supervivencia del 97,37% de las crías introducidas, según los datos facilitados sobre este programa de conservación.
Cómo funciona el 'fostering'
La reintroducción se realiza mediante el sistema de fostering, una práctica que consiste en depositar los pollos en nidos con parejas reproductoras que ya tienen crías en un estado de desarrollo similar. En esos casos, los adultos los crían como si fueran suyos.
Este método favorece la supervivencia de los vencejos porque reciben una alimentación adecuada y, además, al crecer junto a otros ejemplares de su especie, desarrollan las habilidades necesarias para completar su maduración.
Caídas por altas temperaturas
Las crías llegan al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) en un estado inmaduro, después de caídas que se producen antes de que sepan volar. Estas situaciones suelen estar relacionadas con las altas temperaturas, ya que los nidos se localizan habitualmente en cubiertas de edificios muy expuestas a la radiación solar.
Durante 2024 se registraron 1.547 ingresos de vencejos en el centro de recuperación, la mayor parte de ellos en los meses de junio y julio. Allí, los profesionales les prestaron cuidados especializados y continuados, tanto para su alimentación como para atender sus necesidades hasta el momento de su reintroducción.
Edificios y colaboración institucional
Los edificios en los que se han trasladado las crías son dependencias oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; del Ministerio de Industria y Turismo, y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Expertos en fauna de la Comunidad de Madrid colaboran desde 2020 con representantes de la Administración nacional en este proyecto, con el objetivo de contribuir al cuidado de la biodiversidad en el entorno urbano.
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