Más de 3.800 metros cuadrados de diversión: el nuevo parque de camas elásticas en Getafe que ofrece actividades para toda la familia

Entre una infinitud de camas elásticas, rocódromos interactivos y una gran tirolina que recorre el cielo del lugar, acaba de abrir un nuevo parque de camas elásticas que tras triunfar en Europa, llega de nuevo a Madrid: en el Centro Comercial Bulevar en Getafe ha abierto sus puertas JumpYard, un espacio de más de 3800 metros cuadrados donde celebrar días especiales o hacer planes con toda la familia.

JumpYard es una gran cadena de parques de entretenimiento activo que ya cuenta con un primer local en Torrejón de Ardoz, pero que ahora consolida su expansión con un segundo espacio en la Comunidad de Madrid. Su llegada al sur de Madrid no pudo ser de otra forma que por todo lo alto: contó con la presencia del embajador de Suecia, Per-Arne Hjelmborn y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, quienes no se pudieron perder la apertura de este nuevo parque de adrenalina y diversión para todas las edades.

JumpYard cuenta con otro centro en Torrejón de Ardoz. / JumpYard

SkyRider, JumpTower y tecnología inmersiva

El nuevo espacio de entretenimiento ofrece un sistema de ocio integral que combina deporte y tecnología. Entre las principales actividades que destacan está el SkyRider, una atracción que permite sobrevolar las instalaciones, JumpTower, que posibilita saltos desde diferentes alturas o Valo Jump TV, un sistema que utiliza cámaras de realidad aumentada para proyectar avatares de los usuarios en tiempo real.

Además, el centro cuenta con una zona de escalada y de niños, donde encontrarán un rocódromo y un área acolchada específica para niños a partir de tres años, supervisada por un equipo de más de cincuenta profesionales.

El centro cuenta con una zona de escalada y de niños. / JumpYard

Cumpleaños y eventos

Si por algo se caracteriza este espacio, es por ser ideal para todas las edades, pero, sobre todo, para los más pequeños. Y es que JumpYard se posiciona como un referente para celebrar eventos, desde cumpleaños hasta visitas escolares, pensado para que los niños puedan disfrutar al máximo. La reserva posibilita la exclusividad de todo el espacio, por lo que es ideal también para empresas o campamentos infantiles, quienes disfrutarán de todos los servicios del espacio como catering o experiencias personalizadas.

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Este espacio es mucho más que un simple parque de colchonetas: es un lugar para crear recuerdos y vivir experiencias diferentes, tanto con amigos, de todas las edades, o con la familia.