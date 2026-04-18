Madrid premia a 20 jóvenes con un viaje educativo a Egipto por su excelencia académica y compromiso social

Los 20 jóvenes madrileños seleccionados para participar en el programa Madrid Xplora han dado este sábado el primer paso de su experiencia con una visita a la exposición interactiva 'Cleopatra', en Matadero Madrid. Se trata de una iniciativa pionera impulsada por el Ejecutivo autonómico para premiar el esfuerzo académico y el compromiso social de estudiantes de entre 16 y 17 años.

Antes del recorrido, los alumnos y sus acompañantes mantuvieron un encuentro con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien agradeció a los participantes "todo el esfuerzo que han realizado" y les trasladó su deseo de que "se lleven la mejor de las experiencias".

Para formar parte del programa, los aspirantes debían cumplir varios requisitos: tener todas las asignaturas aprobadas —ya fuera en la ESO o en ciclos de Formación Profesional—, disponer del Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar un Proyecto Xplora. En estos trabajos, los estudiantes han abordado cuestiones como la salud mental, la protección del medio ambiente o los riesgos asociados al uso de pantallas y redes sociales.

El viaje, anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el último Debate del Estado de la Región, se desarrollará entre el 19 y el 30 de junio. Durante esos días, los jóvenes recorrerán algunos de los enclaves más emblemáticos de Egipto, como las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes.

La expedición estará acompañada por un equipo de 12 profesionales. Entre ellos se encuentra el egiptólogo y director del viaje, Rubén Villalobos, quien ha detallado que el recorrido se realizará de sur a norte e incluirá actividades como navegar en kayak por el Nilo, acampar en el desierto o ascender al monte Sinaí. Además, los participantes accederán de forma exclusiva a una de las grandes pirámides.

El programa está organizado por el novelista Eric Frattini, quien ha destacado el valor humano de la experiencia: "Para mí es importantísimo porque he elegido a 20 desconocidos y si los ves ahora son 20 amigos. Y eso es algo maravilloso, porque parte de su vida futura va a ser las relaciones sociales", ha señalado.

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Madrid Xplora cuenta con el apoyo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud, y la colaboración de la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).