AVENTURA
Madrid premia a 20 jóvenes con un viaje educativo a Egipto por su excelencia académica y compromiso social
Los estudiantes, de 16 y 17 años, participarán en el programa Madrid Xplora, que combina formación, cultura y aventura del 19 al 30 de junio
Los 20 jóvenes madrileños seleccionados para participar en el programa Madrid Xplora han dado este sábado el primer paso de su experiencia con una visita a la exposición interactiva 'Cleopatra', en Matadero Madrid. Se trata de una iniciativa pionera impulsada por el Ejecutivo autonómico para premiar el esfuerzo académico y el compromiso social de estudiantes de entre 16 y 17 años.
Antes del recorrido, los alumnos y sus acompañantes mantuvieron un encuentro con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien agradeció a los participantes "todo el esfuerzo que han realizado" y les trasladó su deseo de que "se lleven la mejor de las experiencias".
Para formar parte del programa, los aspirantes debían cumplir varios requisitos: tener todas las asignaturas aprobadas —ya fuera en la ESO o en ciclos de Formación Profesional—, disponer del Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar un Proyecto Xplora. En estos trabajos, los estudiantes han abordado cuestiones como la salud mental, la protección del medio ambiente o los riesgos asociados al uso de pantallas y redes sociales.
El viaje, anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el último Debate del Estado de la Región, se desarrollará entre el 19 y el 30 de junio. Durante esos días, los jóvenes recorrerán algunos de los enclaves más emblemáticos de Egipto, como las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes.
La expedición estará acompañada por un equipo de 12 profesionales. Entre ellos se encuentra el egiptólogo y director del viaje, Rubén Villalobos, quien ha detallado que el recorrido se realizará de sur a norte e incluirá actividades como navegar en kayak por el Nilo, acampar en el desierto o ascender al monte Sinaí. Además, los participantes accederán de forma exclusiva a una de las grandes pirámides.
El programa está organizado por el novelista Eric Frattini, quien ha destacado el valor humano de la experiencia: "Para mí es importantísimo porque he elegido a 20 desconocidos y si los ves ahora son 20 amigos. Y eso es algo maravilloso, porque parte de su vida futura va a ser las relaciones sociales", ha señalado.
Madrid Xplora cuenta con el apoyo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud, y la colaboración de la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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