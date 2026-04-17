Vox avisa a Ayuso de que exigirá "prioridad nacional" en Madrid para "vivienda, sanidad y ayudas"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha advertido este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de que su formación también exigirá al Partido Popular aplicar medidas de "prioridad nacional", dando por hecho que ambos partidos tendrán que pactar tras las elecciones autonómicas para conformar el Gobierno regional.

"Te guste o no. Tápalo con titulares o escóndete detrás de leyes que habéis redactado junto al PSOE. Pero no vas a frenar el sentido común. 2027. Tic, tac", ha manifestado Moñino en su perfil de redes sociales respondiendo a las declaraciones de Ayuso sobre el pacto entre 'populares' y Vox en Extremadura.

El PP de Extremadura y Vox han alcanzado este viernes un acuerdo de gobierno que incluye el concepto de "prioridad nacional", especialmente en relación con el acceso a ayudas sociales. Sobre este asunto, Ayuso ha defendido que cualquier medida debe ajustarse al marco legal y no excluir a nadie que tenga derecho a ellas.

Noticias relacionadas

"Yo creo en la ley en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", ha afirmado la presidenta madrileña, para insistir en que "no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido".