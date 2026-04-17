La única discoteca madrileña elegida entre las diez mejores del mundo: más de 65.000 metros cuadrados y siete salas para vivir el ocio nocturno

Madrid es una ciudad que lo pone fácil para el ocio nocturno. Entre los miles de opciones que ofrece la capital, hay una macrodiscoteca en Humanes que destaca sobre las demás. Y es que la prestigiosa revista DJ Mag ha publicado su ránking anual de los 100 mejores clubs del mundo, en el que valora la calidad de los mayores templos de la noche de múltiples países. Y entre las diez mejores, se ha colado una madrileña.

Desde el año 2006, este ránking ofrece una instantánea sobre el estado del ocio nocturno. A través de los votos de centenares de miles de aficionados de más de 200 países, se decide en una macroencuesta online cuáles son los mejores locales de todo el mundo.

La mejor discoteca madrileña

Se trata de Fabrik, el complejo musical indoor más grande de Europa, con 65.000 metros cuadrados con siete salas distintas y que cada fin de semana trae a los mejores DJ del mundo. La revista británica ha posicionado a la discoteca madrileña como la mejor de la Península Ibérica, junto a otros clubes ibicencos entre los que destacan UNVRS, Ushiaïa Ibiza y HÏ Ibiza.

Tras la incorporación de Luis Román López como nuevo CEO, el club ha ascendido desde el puesto número catorce hasta el número ocho, muestra de su estrategia por mejorar la imagen internacional de Fabrik. No es casualidad que sean miles los amantes de la música electrónica que decidan acudir a Humanes, sino que es fruto de un espacio que se adapta a diferentes gustos: 7 salas distintas, cada una con su propio ambiente.

Esta es la sala principal de Fabrik. / Fabrik

Las claves del éxito

La discoteca Fabrik no ofrece solo una salida nocturna, sino una experiencia completa en sí, ya que sus clientes se adentran en un laberinto entre pistas de baile, coctelerías, restaurantes, tiendas, terrazas, camas balinesas y zonas de descanso al aire libre, diseñado para divertirse al máximo.

Entre sus salas cada semana pasan los DJ más reconocidos del planeta, esta temporada han contado con la participación de Solomun, The Martinez Brothers, Eric Prydz, The Chemical Brothers, Amelie Lens, Marco Carola, Luciano o Paco Osuna, entre otros. Así, Fabrik posiciona a la ciudad de Madrid como una de las capitales líderes en ocio nocturno, a nivel global.