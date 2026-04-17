Sorloth, antes de la final de Copa del Rey: "Me gustan las charlas con Simeone, me motivan"

Alexander Sorloth, el 9 del Atlético de Madrid, 41 goles en 100 partidos con la camiseta rojiblanca, se siente "relajado" a horas de la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, con la misma tranquilidad que juega sobre el campo o habla durante una entrevista con la Agencia Efe con motivo del duelo del sábado.

No piensa "demasiado" en los partidos hasta "dos horas antes" de su inicio. Es su "ritmo". Tampoco cree que haya ningún favorito. Ni el Atlético ni la Real Sociedad, en la que jugó dos años, de 2021 a 2023. Lo recuerda con "mucho cariño", guarda "muchos amigos allí" y destaca a Mikel Oyarzabal, ahora rival, como un jugador "fantástico".

¿Cómo está el equipo para la final? ¿Es su mejor momento de la temporada?

Llevamos mucho tiempo esperando este momento desde que ganamos la semifinal, tuvimos algunos partidos entre medias que fueron realmente importantes y creo que también conseguimos mantener el foco. Descansamos lo necesario para el sábado y estaremos al cien por cien preparados.

¿Qué siente usted a horas de la final?

Estoy relajado ahora mismo. Intento no pensar demasiado en el partido antes de que empiece. Normalmente tengo mi ritmo. Intento no pensar demasiado en el partido hasta quizá dos horas antes, que empiezo a prepararme. Este es mi sistema.

¿Hay algún favorito en la final?

No. Creo que las finales siempre hablan por sí solas. Siempre son partidos ajustados. Casi no importan los equipos, porque es sólo un partido. Hay un ganador y un perdedor. Creo que está al 50-50. Puede pasar cualquier cosa. Estamos preparados.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por la Real Sociedad?

Fue donde empecé mi carrera en España. La recuerdo con mucho cariño. Tuve una primera temporada difícil y luego la segunda fue mucho mejor. Tengo muy buenos amigos allí, aunque el sábado seremos rivales.

Allí jugó con Mikel Oyarzabal, que ahora está en un momento extraordinario…

Es un jugador fantástico. Lo ha demostrado durante muchos, muchos años, también en la selección nacional. Le he visto marcar goles casi siempre. Es un jugador realmente bueno, así que es alguien a quien tendremos que vigilar el sábado. Pero, al mismo tiempo, también creo que lo más importante el sábado es centrarnos en nosotros mismos.

El pasado martes cumplió 100 partidos con el Atlético de Madrid ¿Cómo valora su estancia en el club todo este tiempo? ¿Cómo se siente en el Atleti?

Estoy muy contento. Tenemos la final de Copa y estamos en semifinales de la Liga de Campeones. Si miro a los cien partidos, por supuesto, están los altibajos de cualquier jugador, pero, sobre todo, he marcado muchos goles y ahora estamos en un momento de la temporada en el que puede pasar cualquier cosa; podemos ganar la final de Copa, podemos llegar hasta la final de la Liga de Campeones… Estoy muy feliz en este momento.

Simeone ha contado varias veces que charla usted en ocasiones ¿Qué le pide?

Es bonito hablar siempre con el entrenador, porque nosotros estamos en la misma línea. A veces él va a estar enojado conmigo, otras voy a estar enojado con él, pero es importante hablar y resolverlo todo. Me gustan nuestras charlas, porque me motivan y me preparan para los partidos.

Usted registra una buena cuota de goles en el Atlético de Madrid, con 41 tantos en 100 partidos, pero no es titular habitual y todos los jugadores siempre quieren jugar. ¿Cómo lo asume?

Quizá eso es lo más difícil, diría yo, porque, como dijiste, todo el mundo quiere jugar. Yo incluido quiero jugar 90 minutos cada partido si pudiera elegir. Pero tienes que intentar poner tu ego a un lado un poco e intentar ayudar al equipo de la mejor manera posible. A veces es difícil en determinados días. Estás enojado, estás triste…. Pero, cuando estamos luchando por los títulos, es fácil motivarse porque entonces todo se trata de ganar y de ayudar al equipo al máximo.

Van a jugar la final de la Copa del Rey ahora, están en las semifinales de la Liga de Campeones ¿Hasta dónde puede llegar este equipo?

Difícil de decir ahora mismo. Estamos centrados sólo en la final de Copa. Eso es lo más importante. Intentamos no pensar en ninguna cosa más ni en todo lo que nos rodea.

¿Cómo es jugar con Griezmann? Está en sus últimos meses en el Atlético…

Es un jugador fantástico y se lo merece mucho que todavía estemos luchando por todo por él, en su última temporada, para estar en el lugar que estamos y al que esperamos llegar para que pueda acabar de la mejor manera posible. No solo por él sino por todos, tenemos que mantener el foco y, si terminamos la temporada como queremos, él va a tener unos últimos días fantásticos en el club.

¿Qué aprecia más de sus 100 partidos en el Atlético?

Hay muchos momentos que recuerdo, como nuestras victorias contra el Barcelona. Me gustan mucho, especialmente fuera, porque eso no es algo que pase a menudo. Los goles contra el Real Madrid también cuando ganamos 5-2 en casa, que fue un gran partido. Y el momento que estamos ahora mismo, cuando tenemos la oportunidad de ganar la final de Copa y la Liga de Campeones. Estamos en abril, viene mayo y este momento lo valoro mucho, porque para eso juegas al fútbol, para jugar partidos importantes.

En la Liga de Campeones, el rival será el Arsenal ¿Qué análisis hace de ese equipo?

Es un equipo muy bueno, especialmente en defensa son muy fuertes. No están marcando tantos goles, pero aun así ganan partidos gracias a sus cualidades defensivas, así que va a ser un partido duro, pero ahora mismo estamos centrados en la final de la Copa.

Y a final de temporada le espera el Mundial 2026, su primer Mundial…

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Intento no darle demasiadas vueltas, porque todavía tenemos partidos muy importantes con el Atlético, así que ahora mismo simplemente lo dejo a un lado porque, por supuesto que lo esperas con ilusión, es nuestro primer Mundial desde 1998 con Noruega, pero, ahora mismo, mi atención está en el Atlético.