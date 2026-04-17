'Sesión Vermú', 'Legends: The Home of Football' o 'Panorama desde el Puente': descubre los cinco planes imprescindibles en Madrid este fin de semana

La primavera pinta de colores la capital en un fin de semana que estará marcado por el buen tiempo, y, muy posiblemente, por terrazas completamente abarrotadas. Invitando a los madrileños a disfrutar de su tiempo libre en la ciudad, Madrid ofrece una amplia agenda de planes culturales, exposiciones y varias oportunidades de disfrutar de la mejor de las estaciones en todo su esplendor.

Tanto los amantes del teatro, como los de la literatura, la música, o el fútbol, podrán disfrutar del 17 al 19 de abril de actividades como la nueva obra teatral 'Panormana desde el puente' o el Festival de Libros e Ideas en el Museo Reina Sofía, vibrar al ritmo de los múltiples conciertos incluidos en la 'Sesión Vermú, revivir la emoción de las grandes historias del fútbol mundial en la exposición 'Legends' o pasear junto a los tulipanes del Real Jardín Botánico.

'Panorama desde el Puente' de Javier Molina

Ambientado en la Nueva York de los años 50, la nueva obra de Javier Molina narra la historia de Eddie Carbone, estibador de profesión que reprime sus deseos hacia su sobrina Catherine, pero que, al ser testigo de la relación de la joven con Rodolfo, el primo inmigrante de su esposa, decide denunciarlo a las autoridades migratorias preso de los celos.

El elenco contará con José Luis García-Pérez, María Adánez, Ana Garcés, Pablo Béjar, Francesc Galcerán, Rodrigo Poisón, Manuel de Andrés y Pedro Orenes / Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa

Con una duración de 110 minutos y un precio de 22 euros por persona, esta versión actualizada del drama amoroso de Arthur Miller, pretende ser un espejo de la sociedad moderna, donde la inmigración, los sueños de futuro y los conflictos humanos siguen muy vigentes. Con funciones del 16 de abril al 17 de mayo de martes a domingo en la Sala Girnay del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, esta tragedia familiar y amorosa promete no dejar indiferente a ninguno de sus espectadores.

La obra muestra cómo el amor prohibido y los celos chocan con las normas sociales, provocando la caída del protagonista y sellando su trágico destino. / Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa

🔗 Las entradas tendrán un precio de 22 euros por persona, o en caso de tarifa reducida, 18 euros por persona 📍Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, Plaza de Colón 4, 28801 📅 Del 16 de abril al 17 de mayo, de martes a sábado a las 20:00 horas y domingos a las 19:00 horas.

'Read Madrid', Festival de Libros e Ideas

Este espacio de encuentro, que tendrá como sede el Museo Reina Sofía, reunirá los próximos 17 y 18 de abril a varias voces críticas y experimentales en el ámbito de la literatura, la teoría y la edición. Con el objetivo de tejer un puente cultural con América Latina, este programa busca dar lugar a nuevas comunidades de interpretación y horizontes de imaginación política.

Se busca interrogar el presente, bajo la idea de que los libros son capaces de convocar un espacio compartido de estudio, debate y disfrute / READ Madrid. Festival de Libros e Ideas. Diseño gráfico: Münster Studio

En un contexto de "crisis ecológica política y epistemológica", explican, "el festival propone modalidades de encuentros que permiten sostener tiempos y espacios para pensar en común". Así, los ejes temáticos de este festival, cuyo acceso será gratuito hasta completar aforo, se centrarán en impulsar una cultura crítica, defender la justicia sin ocultar el conflicto, y cuestionar los relatos dominantes.

🔗 La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo 📍Auditorio 400 y Sala de Protocolo del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía (ronda de Atocha, 2) 📅 Viernes 17 de abril de 2026 (17:30 horas) y sábado 18 de abril de 2026 (10:30 horas)

'Sesión Vermú 2026'

En su 7ª Edición, el ciclo de conciertos 'Sesión Vermú' contará con hasta 83 conciertos gratuitos en 24 municipios de la región. Organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, este 2026, el programa apuesta por un cartel paritario que abarca desde el indie rock hasta el pop emergente. Así, en el cartel destacan bandas y solistas como: Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma, VVV [Trippin'you], Begut, Bum Motion Club, joseluis, La Plata, Las Petunias y Toldos Verdes.

Las sesiones del 1 y el 2 de mayo contarán con las actuaciones del grupo Estrogenuinas / Comunidad de Madrid

Combinando la música en directo con el turismo regional, este evento musical se presenta un año más como una oportunidad única de disfrutar del talento emergente tanto nacional como madrileño y de artistas ya consolidados en algunos de los rincones más patrimoniales de la región.

Sesión Vermú se celebrará todos los fines de semana hasta el 2 de mayo / Comunidad de Madrid

🔗 La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo 📅 El programa puede consultarse en la página web oficial de la Comunidad de Madrid

Pasear entre tulipanes en el Real Jardín Botánico

El Real Jardín Botánico de Madrid acoge desde el pasado mes de marzo la floración de hasta 26.000 tulipanes de diferentes colores y variedades, en un espectáculo natural que ya se ha convertido en uno de los principales atractivos de la primavera en la capital.

El personal de la Unidad de Jardín y Arbolado del RJB-CSIC plantó 26.000 bulbos de tulipanes / Real Jardín Botánico CSIC

La descrita como 'pequeña Holanda' , ya está en su cuenta atrás para despedir estos bulbos, y este fin de semana podría ser la última oportunidad de disfrutar de sus bellos y dispares colores primaverales. Con precio de 4 euros por persona, el Real Jardín Botánico podrá visitarse todos los días de la semana de 10:00 a 19:30 horas durante el mes de abril.

Entre las especies están los de color blanco de la variedad 'Royal Virgin', ubicados en los primeros peines de la plantación principal, o los de las variedades 'National Velvet' y 'Hugs and Kisses'. / Real Jardín Botánico CSIC

Además, si se realiza la visita los martes de 10:00 a 13:30 horas, la entrada será gratuita... ¡Pero cuidado con las colas! Y es que solo en abril de 2025, el jardín recibió a 100.000 personas, que no quisieron perderse la exótica floración.

🔗 La entrada tiene un precio de 4 euros, a excepción de los martes a partir de las 14:00 que la visita será gratuita 📍 Real Jardín Botánico, Plaza de Murillo, 2, 28014, Madrid 📅 De 10:00 a 19:30 horas durante el mes de abril

Museo 'Legends: The Home of Football'

A escasos metros de la Puerta del Sol, y con más de 4.200 metros cuadrados, la exposición 'Legends: The Home of Football' promete a sus asistentes revivir la emoción de las grandes historias de este deporte mundial, mediante juegos interactivos, y experiencias inmersivas únicas.

Con más de 600 objetos históricos, el museo reúne las piezas históricas de las grandes leyendas de la historia del fútbol desde 1916, así como con una zona gaiming para disfrutar de la emoción del fútbol en primera persona, y una tienda oficial donde adquirir las camisetas actuales de los clubes y selecciones más populares.