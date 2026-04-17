Este restaurante venezolano de la capital rinde homenaje a María Corina Machado: cachapas gratis por la apertura de su nuevo local

En Madrid la oferta gastronómica no deja de crecer. Hay restaurantes históricos que resisten al paso del tiempo, mientras otros se abren hueco con propuestas que marcan la diferencia. Ya sean mexicanos, italianos o asiáticos, en la capital se disfruta de las tradiciones culinarias de todo tipo. Pero entre aquellos que destacan, hay un restaurante que no es nuevo, pero consolida su presencia en la capital con la apertura de otro local.

La gastronomía venezolana también tiene su hueco en la capital y La Cachapera es muestra de ello. Este es un local especializado en cachapas, una panqueca gruesa y dulce elaborada a base de maíz tierno molido. Y por supuesto, no faltan las arepas, las empanadas o los tequeños.

La Cachapera cuenta con dos locales en el centro de Madrid. / La Cachapera

Los platos más destacados

La Cachapera ofrece cientos de opciones de cachapas y arepas, pero hay una que destaca por ser la 'La Libertadora'. En honor a María Corina Machado, esta arepa está rellena de pollo mechado, queso asado, bacon crujiente, aguacate fresco y tajadas dulces de plátano maduro. Y entre los entrantes destacan los 'Cachinachos', unos triángulos de cachapa frita con chili, nata, guacamole y queso cheddar.

Si algo no le falta a este restaurante es el sello de calidad. Y es que fueron premiados con el primer puesto en el III Campeonato de Arepas de Madrid de 2025. Su propuesta 'Fantasía Paragüaipoa', una propuesta que combinaba una masa de maíces con queso fresco hilado, aguacate y guiso de chivo en coco.

Cachapas gratis

La Cachapería ya contaba con un primer local ubicado en el número 34 de la calle del Barquillo, en Chueca, y ahora ha abierto un nuevo local en el número 6 de la calle Hermano Gárate, en Cuzco. Y para celebrar la inauguración, el local va a regalar cachapas gratis durante el próximo domingo 19 de abril desde las 10:00 de la mañana hasta las 13:00 horas.

Los primeros cien en acudir podrán disfrutar de su cachapa completamente gratis y después repartirán 300 cachapas más con una promoción de dos por uno o hasta agotar existencias. Si deseas degustar la tradición culinaria venezolana, ya sea por gusto o por primera vez, este es un lugar que se posiciona como uno de los favoritos de los madrileños.