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Regresa a la capital el exclusivo mercadillo con espacio 'gastro': solo en esta urbanización del norte de Madrid

La nueva edición de este encuentro artesanal se celebrará en el Centro Comercial Santo Domingo el 18 de abril con moda, artesanía y gastronomía, ofreciendo una experiencia que invita a disfrutar de un día sin prisas fuera de la capital

Varias marcas artesanales han confirmado su participación en este evento artesanal el próximo 18 de abril

Varias marcas artesanales han confirmado su participación en este evento artesanal el próximo 18 de abril / Garden Market

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

A pocos kilómetros del centro, la urbanización de Santo Domingo, en Algete, vuelve a vestirse de gala para dar la bienvenida a la nueva edición del Garden Market, un mercadillo artesanal donde la bisutería parece cobrar vida en manos de los artesanos, y en el que la decoración no solo embellece, sino que cuenta historias.

Con sede en el Centro Comercial de Santo Domingo, esta cita el próximo 18 de abril promete "convertir lo cotidiano en experiencia", invitando a quienes busquen un plan lejos del bullicio de la capital a disfrutar de 10:00 a 15:30 de una gran variedad de puestos de moda, bisutería, artesanía, o dulces caseros... y es que, este mercadillo, ¡cuenta con espacio 'gastro'!

Puestos del Garden Market en su edición celebrada la pasada navidad

Puestos del Garden Market en su edición celebrada la pasada navidad / Garden Market

La moda se presenta "sin prisa"

"El Garden Market no es solo una invitación a comprar, sino a vivir", así han descrito varios medios la filosofía de este mercadillo, cuyo principal atractivo es la falta de prisa, el detalle artesanal, y la conexión con la naturaleza. Y es que, entre los diferentes expositores montados en el centro comercial se podrán descubrir piezas de joyería creadas con flores y otros elementos naturales, para llevar la primavera colgada del cuello.

Varias de las piezas de joyería han sido creadas con flores y otros elementos naturales

Varias de las piezas de joyería han sido creadas con flores y otros elementos naturales / Europa Press

Entre las marcas confirmadas para el encuentro destacan "Veronique & Co", "Bella Aura", "Latorta de Sofía", "Anneta", "SILOM Atelier" o "Nice clay", que, con productos como chaquetas personalizadas, pendientes al estilo animal print o cerámica de inspiración vegetal, prometen transformar el centro comercial en una efímera explosión de color.

Una pausa gastronómica: oferta variada y cuidada

Para aquellos que deseen comer sin perder el ritmo de compras, el Centro Comercial Santo Domingo ofrece varias opciones de tapeo desenfadado como 'Barra de Pintxos', o 'Tutto's', cuyas oferta destaca por ser tan ágil como sabrosas. También 'La Mia Nonna', destaca como el refugio ideal para los amantes de la pasta y la pizza, o 'Xarel-lo', que con su concina cuidada se convierte en la excusa perfecta para alargar la mañana.

¿Cómo llegar al mercadillo?

Situado en el kilómetro 28 de la A-1 (salida 28), el acceso a este centro comercial del norte de Madrid es perfecto para ir en coche. Aunque si se desea acudir en transporte público también están disponibles las líneas 191, 171 y 193 de autobús.

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Y no te preocupes si este fin de semana te es imposible acudir, y es que Garden Market, que busca convertirse en un clásico, ya tiene otras dos fechas marcadas para los próximos meses. Concretamente, se espera que el mercadillo reabra sus puestos los próximos 16 de mayo y 6 de junio.

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