Problemas en la línea 6 de Metro Madrid: más de dos horas de interrupción entre Laguna y Oporto

Problemas en el transporte público madrileño este viernes. La línea 6 de Metro se encuentra interrumpida en ambos sentidos desde primera hora de la mañana entre las estaciones de Laguna y Oporto por una "incidencia" en las instalaciones.

Inicialmente, la circulación de trenes quedó paralizada entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica, en ambos sentidos, aunque a las 8:00 horas de la mañana Metro ha trasladado que el corte afecta al tramo entre Laguna y Oporto.

La interrupción del servicio, según indica Metro de Madrid en sus redes sociales, se va a prolongar por más de dos horas. Para atender a los usuarios, se ha establecido un servicio especial de autobús entre las estaciones afectadas.

La línea 6, bajo el punto de mira

No es el único problema de la línea circular del suburbano madrileño. Las obras de modernización en las estaciones, con la instalación de puertas automáticas, están provocando molestias a los usuarios, con cierres nocturnos y retrasos reiterativos.

Noticias relacionadas

Hace unos días, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA revelaba que el retraso de la Línea 6 será mayor que el inicialmente anunciado. La Comunidad de Madrid corrigió por segunda vez la ampliación de plazo de las obras: primero una aprobada a finales de marzo indicaba que se retrasarían cuatro meses y ahora ese acuerdo inicial se aumentó a medio año. La rectificación aparece en una adenda publicada el 10 de abril en el Portal de la Contratación Pública regional, donde se precisa que el cambio responde a "un error" en la redacción de la cláusula sobre la duración.