MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Canzone estiva', de Annalisa
El don que tiene Annalisa para hacer canciones que trasciendan es brutal. Lleva 15 años alumbrando melodías para la posteridad. Y, en esta ocasión, tras los hipnóticos Bellissima, Sinceramente y Maschio, se ha atrevido con un corte altamente luminoso. Es directa, clara. No busca las medias tintas. Canzone estiva se ha convertido en la última sensación de Italia. Desde que la artista se quedó a escasos puntos de ganar San Remo en 2024, está imparable. Llegará a España. Y arrasará también.
'Que me quiten', de Maria Arnal
Es, posiblemente, uno de los temas más políticos que Maria Arnal ha publicado hasta la fecha. Habla de los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres a diario, con una cruda fragilidad que escuece desde la primera escucha. Ya sin Marcel Bagés a su lado, con quien arrancó el proyecto en 2017, hoy, está explorando con ímpetu la relación entre música, ciencia y poesía. Por ello, tal vez, cale con tanta fuerza. Hay algo cotidiano en sus melodías que atraviesa el pecho al instante.
'Los días como hoy', de Suu
Qué intensidad desprende Suu. Quizá, por ello, su música resulte tan familiar. Que levante la mano quien no lo haya sido alguna vez. Por suerte, ella es de las pocas que se atreve a reivindicarlo a través de canciones desprejuiciadas y valientes. Los días como hoy, de alma popera, aunque de letra ácida, la posiciona como una de las autoras más honestas del momento. A distancias cortas, gana. Bastante. Sólo es cuestión de encontrar el momento adecuado. Como ella en su música.
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