La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Es, posiblemente, uno de los temas más políticos que Maria Arnal ha publicado hasta la fecha. Habla de los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres a diario, con una cruda fragilidad que escuece desde la primera escucha. Ya sin Marcel Bagés a su lado, con quien arrancó el proyecto en 2017, hoy, está explorando con ímpetu la relación entre música, ciencia y poesía. Por ello, tal vez, cale con tanta fuerza. Hay algo cotidiano en sus melodías que atraviesa el pecho al instante.