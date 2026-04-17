El Plan Regenera de espacios urbanos degradados pone foco en interbloques y actúa ya en una quincena de distritos

El Plan Regenera, con el que el Ayuntamiento de Madrid trabaja en recuperar espacios urbanos degradados, cumple un año de vida poniendo el foco en los interbloques, después de encontrar el mecanismo que les ha sacado del limbo legal en el que se encontraban, con actuaciones completadas en Villaverde y Moratalaz y hasta 25 en distintas fases repartidas en quince distritos.

El balance lo ha hecho desde Villaverde la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada del delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, y del concejal-presidente del distrito, Orlando Chacón, una visita que también ha servido para inaugurar las obras de regeneración del entorno del CEIP Sagunto, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles.

Sanz ha descrito el Regenera como un plan pionero e innovador que va a recuperar y transformar decenas de espacios degradados, especialmente en aquellos barrios construidos antes de 1985, e incluyendo por primera vez los espacios interbloques, que hasta ahora estaban en un limbo jurídico, mejorando el espacio público y, por tanto, la calidad de vida de miles de madrileños".

Lo que promueve son entornos urbanos más cohesionados, sostenibles, accesibles y seguros, favoreciendo la convivencia vecinal y la mejora de la calidad de vida. Para su desarrollo, el plan delimita Unidades de Regeneración y establece un sistema de indicadores que permite priorizar la intervención municipal. A partir de ahí, se despliegan instrumentos como los Planes de Acción de las Unidades de Regeneración, los Planes Especiales de Regularización de Espacios Libres y las obras de regeneración, que se ejecutan conforme a criterios homogéneos de urbanización.

Espacios interbloques

Uno de los principales avances del plan ha sido la puesta en marcha de instrumentos que permiten la regularización jurídica de los espacios interbloque, ámbitos de uso público con titularidad indefinida en los que hasta ahora no era posible intervenir.

Esta herramienta hace viable la actuación municipal en zonas con importantes problemas de seguridad ya que en muchos casos no garantizaban el acceso de los servicios de emergencia, dificultando una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. Su adecuación permite mejorar la accesibilidad, facilitar la intervención de los equipos de emergencia y reforzar la seguridad de los vecinos.

Una quincena de distritos

Solo en este primer año, el Plan Regenera Madrid está desplegando actuaciones en quince distritos de la ciudad, con una inversión estimada en la primera fase de 141 millones de euros. Actualmente cuenta con 21 Planes de Acción en distintas fases, que afectan a más de 100.000 madrileños, así como con dos Planes Especiales de Regularización aprobados en Villaverde y Carabanchel, sumado a uno más en Latina aprobado ya por Junta de Gobierno.

Ya han finalizado dos actuaciones en los distritos de Moratalaz y Villaverde mientras que otras 25 se encuentran en diferentes fases en quince distritos (Moratalaz, Villaverde, Villa de Vallecas, Usera, Carabanchel, Latina, Hortaleza, Ciudad Lineal, Vicálvaro, Puente de Vallecas, Barajas, San Blas-Canillejas, Fuencarral-El Pardo, Tetuán y Moncloa-Aravaca). En conjunto, las distintas fases del plan benefician ya a 216.000 ciudadanos.

El Regenera Madrid tiene como objetivo actuar sobre más de 85 kilómetros cuadrados de la ciudad consolidada, lo que supone el 60% del tejido residencial, incluyendo más de 1,2 millones de viviendas y alcanzando a cerca de 2,6 millones de habitantes, esto es, beneficiará a tres de cada cuatro madrileños.

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La estrategia municipal continuará su desarrollo en los próximos años con la extensión progresiva de las actuaciones hasta alcanzar los 21 distritos.