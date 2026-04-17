SUCESOS
Una mujer de 53 años, grave tras chocar su patinete contra un coche en Aravaca
Los sanitarios del SAMUR-PC estabilizaron a la víctima de 53 años, tras el accidente en la calle Baja de la Iglesia, y la trasladaron con pronóstico grave, mientras se investigan las causas del suceso
Una mujer de 53 años ha resultado herida de gravedad tras colisionar con un turismo que salía de un garaje en la calle Baja de la Iglesia, en el barrio de Aravaca.
La rápida intervención de los transeúntes y del personal de un centro de salud cercano, junto a los agentes de la Policía de Madrid, permitió iniciar las maniobras de reanimación de forma inmediata en plena vía pública.
Tras la llegada de las unidades de SAMUR-PC, los sanitarios continuaron con las labores de estabilización avanzada, logrando finalmente que la víctima recuperara la respiración. La mujer ha sido trasladada con pronóstico grave, mientras las autoridades investigan las circunstancias del suceso ocurrido en este distrito madrileño.
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