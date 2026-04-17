Muere un trabajador de 54 años al caer desde diez metros en una obra en Villaviciosa de Odón

Un hombre de 54 años ha perdido la vida este mediodía en un accidente laboral registrado en el municipio de Villaviciosa de Odón. El suceso ha ocurrido en un edificio en obras ubicado en la Avenida Laura García Noblejas, donde el operario se ha precipitado al vacío por el hueco de la escalera desde una altura aproximada de diez metros.

El centro de emergencias Madrid112 recibió la llamada de alerta a las 11:37 horas, activando de inmediato el protocolo de auxilio. Al llegar al lugar del siniestro, los sanitarios del SUMMA112 iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvar la vida del trabajador. Sin embargo, tras la intervención, los facultativos confirmaron el fallecimiento debido a la severidad del impacto.

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Suceso en Villaviciosa de Odón / MADRID 112

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de este suceso en el inmueble en construcción.