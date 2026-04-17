Más de 250 artistas de 11 países: Escena Escorial convertirá San Lorenzo en epicentro cultural internacional con un mes de danza, ópera y música

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes la primera edición de Escena Escorial, el Festival internacional de artes escénicas ORCAM, una nueva cita cultural que transformará San Lorenzo de El Escorial en un foco de actividad artística durante casi un mes, del 28 de agosto al 20 de septiembre, con una programación que combina grandes producciones musicales, danza, ópera y propuestas escénicas contemporáneas.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha sido el encargado de dar a conocer esta nueva apuesta del Ejecutivo autonómico por descentralizar la oferta cultural en los meses estivales y que nace bajo la dirección artística de Alondra de la Parra.

Escena Escorial tendrá como escenario el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el Real Coliseo Carlos III y el Teatro de la Antigua Mina, tres espacios emblemáticos en un enclave declarado Patrimonio Mundial y con una historia muy ligada a la realeza, especialmente al reinado de Felipe II.

Durante la presentación, De Paco Serrano ha destacado que este nuevo festival supone "la materialización de un gran sueño" gestado hace casi siete años y que responde a la filosofía del Gobierno regional de "unir elementos para conseguir excelencia y ampliar el acceso a la cultura al máximo número de personas posible". Asimismo, ha reivindicado el Teatro Auditorio como "la casa de la ORCAM", dentro del nuevo Centro Dramático, Coreográfico y Musical de la región. En este contexto, ha destacado la figura de la directora artística del festival, asegurando que "sin Alondra de la Parra esto habría sido absolutamente imposible".

Más de 250 artistas de 11 países

Por su parte, De la Parra ha subrayado el carácter internacional del certamen, que contará con más de 250 artistas procedentes de 11 países, y ha defendido un modelo de festival "moderno, abierto y conectado con el presente". "Queremos situar este teatro y este festival en el mapa de los grandes festivales europeos", ha explicado la directora durante la presentación, destacando que la programación será "ecléctica, vibrante e incluyente", combinando tradición y contemporaneidad. "Es un festival que cruza fronteras y disciplinas, y que busca también atraer nuevas audiencias y generar preguntas en el público", ha añadido.

La directora artística ha incidido además en el valor del entorno: "San Lorenzo de El Escorial es un lugar mágico; en mi país lo llamaríamos un 'pueblo mágico'", ha afirmado, confiando en que el festival contribuya también a reforzar el atractivo turístico del municipio.

Escena Escorial incluirá una programación paralela de conciertos nocturnos, como 'Ecos Latinos', con Yamandu Costa y el cuarteto de Alexis Cárdenas, y 'En un instante', del Thomas Enhco Trío, que acercará el jazz al público en horario nocturno.

Programación 'Escena Escorial'

"Venir a San Lorenzo es soñar", ha afirmado la alcaldesa de la localidad, Carlota López, quien ha subrayado que esta iniciativa permitirá posicionar al municipio "como referente internacional de las artes escénicas" y ofrecer "una nueva carta de presentación" al mundo basada en la cultura, el patrimonio y la creación artística.

La programación reunirá así en los meses de agosto y septiembre a destacadas formaciones nacionales e internacionales, como la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), el Ballet Español de la Comunidad de Madrid o la prestigiosa West-Eastern Divan Orchestra, dirigida por Daniel Barenboim, junto a ensembles como Double Sens o el Trío Zénon.

El arranque tendrá lugar el 28 de agosto con 'Los colores de América', un concierto de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) con obras de compositores como John Adams, bajo la batuta de Alondra de la Parra. Un día después, el festival continuará con 'Choros y Milongas', protagonizado por el guitarrista brasileño Yamandu Costa.

En los primeros compases del certamen destaca el estreno absoluto de 'Nascencia', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid (3 de septiembre), así como el concierto 'Morir para vivir' (4 de septiembre), en el que la ORCAM y el Coro RTVE interpretarán la Sinfonía nº 2 'Resurrección' de Mahler, con las solistas Serena Sáenz y Gaëlle Arquez.

El Real Coliseo Carlos III acogerá por su parte propuestas escénicas como 'Perhaps, perhaps... Quizás', de Gabriela Muñoz 'Chula the Clown', un espectáculo de teatro físico que aborda, sin palabras, el paso del tiempo.

Uno de los grandes atractivos será el estreno en España, el 12 de septiembre, de una nueva producción de 'Carmen', de Bizet, con Gaëlle Arquez en el papel protagonista, el tenor Arturo Chacón-Cruz como Don José y el barítono Tomasso Barea como Escamillo. La dirección musical estará a cargo de Alondra de la Parra y la escénica será de Bárbara Lluch, en una reinterpretación contemporánea.

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El tramo final del festival concentrará algunas de sus citas más destacadas, como 'Triple impacto', del Trío Zénon (18 de septiembre), y la actuación de la West-Eastern Divan Orchestra junto a Daniel Barenboim (19 de septiembre), que ofrecerán un programa con obras de Wagner, Schubert y Beethoven.