El Langui, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con la periodista y psicóloga Irene Villa, que con solo 12 años fue víctima de un atentado con coche-bomba en Aluche en 1991, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, músico, actor y director de cine, teatro y documentales, además de deportista paralímpico.

El polifacético artista que comenzó su carrera en el rap y que se ha consolidado como actor tras ser galardonado con un Goya, es a día de hoy todo un símbolo y ejemplo de superación. En esta entrevista muestra su cara más humana y polifacética para explicar lo mucho que ha aprendido con el documental Ganas de Vivir, que protagoniza Desirée Vila, la atleta paralímpica que, con 16 años, perdió una pierna por una negligencia médica cuando ya era una campeona en gimnasia acrobática.

‘El Langui’ habla, sin tapujos, como siempre, de la vida, de la enfermedad, de la felicidad y de sus motivaciones para mantener viva una agenda ajetreada y cargada de sueños.

Habla de la ilusión que despierta en él la boccia paralímpica, una modalidad deportiva en la que está disfrutando y está cosechando éxitos: ha sido campeón de la Copa de España y recientemente ha logrado en Italia un bronce en individual y un oro en equipo.

En la conversación afloran muchos de los proyectos en los que ‘El Langui’, con una intensa agenda, trabaja en la actualidad. Desde la obra de teatro que está dirigiendo y representando en numerosas ciudades, Campeones 2: si Lorca levantara la cabeza, hasta la música rap, que sigue siendo su pasión (prepara dos nuevos conciertos únicos en Madrid), pasando por la hostelería, pues ha abierto un bar de tapas en Málaga, que se llama La tasca del Langui y donde, con aroma castizo, se pueden tomar callos a la madrileña y tortilla chulapa.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a Irene Villa, víctima de un atentado con coche-bomba en Aluche en 1991, cuando tenía 12 años, en la que explicó que “perdonar es la forma más sana de pasar página pero, por supuesto, no se puede olvidar; olvidar es una traición a las víctimas”. “El ser humano, si quiere seguir adelante, ser resiliente y ser feliz, tiene que tener esperanza; perdonar, agradecer y confiar son tres máximas que realmente te reconcilian con la vida”, añadió.

En relación a la presencia de dirigentes de ETA como Arnaldo Otegi o Elena Beloki en las instituciones, se mostró contundente: “Yo siempre dije que a luchar, al Parlamento; no poniendo bombas o pegando un tiro por la espalda. Yo siempre he querido un estado de derecho en democracia. Que cada uno dé su opinión y se hable pacíficamente y sin asesinar”. Aseguró que “es doloroso que quienes han asesinado y han secundado esa lucha sangrienta hoy tengan los cargos que tienen”, aunque se aferra a los principios democráticos para, acto seguido, apostillar: “pero si eso lo decide el pueblo, pues lo que decida el pueblo”.

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En esta conversación Irene Villa explicó la forma en que, con los años, ha sido capaz de transformar el infierno vivido en una fuerza vital que le ha llevado a no rendirse nunca, a sobreponerse en lo emocional y a convertirse en todo un símbolo del espíritu de superación: “Todo se supera cuando abrazas el dolor, descubres qué lección hay escondida y sales adelante; el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”.