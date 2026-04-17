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Todo listo para el 'Electrolatino Festival 2026' en el Movistar Arena: fecha, hora, artistas confirmados y cómo conseguir las últimas entradas

Juan Magán hará que vuelva el electrolatino a la capital con un festival que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del año

El cartel lo encabeza Juan Magán, figura fundamental en la expansión del electrolatino y responsable de muchos de los temas más conocidos de este género

El cartel lo encabeza Juan Magán, figura fundamental en la expansión del electrolatino y responsable de muchos de los temas más conocidos de este género / AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

¡Buenas noticias para los amantes de los conciertos! El 'Electrolatino Festival 2026', liderado por el productor y artista español Juan Magán, llegará este fin de semana al Movistar Arena con un elenco internacional de artistas consolidados en el género y voces emergentes de la música latina urbana.

Y es que Juan Magán hará que vuelva el electrolatino a la capital con un festival que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del año. El cartel lo encabeza el propio artista, figura fundamental en la expansión del electrolatino y responsable de muchos de los temas más conocidos de este género y, junto a él, Nacho, que continúa haciéndose un hueco en solitario tras su etapa en el dúo Chino & Nacho.

Fecha y hora del 'Electrolatino Festival 2026'

Será el próximo 18 de abril de 2026 a partir de las 18.00 horas cuando el Movistar Arena se llene de ritmo con Nacho, Henry Méndez, Danny Romero, Mar Lucas, Marc Magán, Víctor Magán, Anthony y Yeigo, entre otros.

El evento celebrará el sonido electro-latino, una fusión de música electrónica, pop latino y ritmos urbanos que ha tenido en Juan Magán a uno de sus principales impulsores. Además, recientemente el cantante recibió el Premio Influencia Hispana 2025, un reconocimiento a su impacto como promotor musical de la música en español y como impulsor de nuevos talentos iberoamericanos dentro del panorama urbano y latino.

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El evento celebrará en el Movistar Arena el sonido electro-latino, una fusión de música electrónica, pop latino y ritmos urbanos / Movistar Arena

¿Dónde puedo comprar entradas para el 'Electrolatino Festival 2026'?

El 'Electrolatino Festival 2026' ha elegido a Madrid como capital iberoamericana de la cultura y de la música en el marco de que sea el punto de partida de una cadena de conciertos que recorrerán diversas ciudades españolas en este 2026, posicionando al festival como una cita imperdible de la música latina global. Si todavía no has conseguido tu entrada, puedes hacerlo en esta página web.

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