SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Incendio en una chatarrería de Campo Real: los bomberos reducen el fuego sin que haya heridos
El 112 de la Comunidad de Madrid recomienda a los vecinos permanecer en sus casas con puertas y ventanas cerradas
Una chatarrería ha comenzado a arder en la madrugada de este viernes en Campo Real, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid, que no ha reportado heridos.
Hasta doce dotaciones de Bomberos de la Comunidad trabajaban inicialmente en la extinción de las llamas declaradas en la planta de reciclaje de electrodomésticos, situada en la calle Bronce del municipio madrileño. La planta tiene unos 5.000 m², de los que finalmente se han quemando unos 2.000, según han informado fuentes de Emergencias 112.
Aunque no se han registrado heridos, en la zona se ha desplegado también un equipo sanitario del Summa 112 haciendo trabajo en preventivo. Desde Emergencias han recomendado a los vecinos de la zona que permanezcan en sus casas y mantengan cerradas puertas y ventanas, además de pedir que solo se llame al 112 en caso de emergencia.
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